РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

Что известно:
- Российский БПЛА попал в жилой дом в Харькове
- Повреждены лифтовая шахта и около 30 окон
- Пострадали пять человек, среди них дети
Поздно вечером 9 мая, несмотря на действующее трехдневное перемирие, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по жилому массиву Харькова. Вражеский дрон попал в девятиэтажный дом. Об этом рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
По данным ОВА, около 22:22 вражеский БПЛА попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе города. Впоследствии стало известно, что удар пришелся на технический этаж здания.
Мэр Харькова сообщил, что в результате атаки повреждена лифтовая шахта и выбито около 30 окон. Обследование дома продолжается.
По состоянию на 23:32 известно о четырех пострадавших жителях дома. Среди них — двое 8-летних мальчиков. У обоих диагностировали острую реакцию на стресс.
"Уже пять пострадавших в Индустриальном районе. Медики продолжают оказывать помощь на месте вражеского "прилета", - уточнил Синегубов в 23:37.
Когда могут начаться мирные переговоры — мнение эксперта
Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире Espreso заявил, что Украина продолжает искать возможности для переговоров с Россией через международные каналы и посредников, параллельно расширяя дипломатические контакты.
По его словам, ключевую роль в формировании условий для возможных переговоров играет изменение баланса сил, который зависит от действий Сил обороны Украины. Чаленко предположил, что при отсутствии прогресса в ближайшее время следующее "окно возможностей" может открыться после завершения весенне-летней наступательной кампании России.
Он также отметил, что новые дипломатические шансы могут появиться осенью на фоне активизации международной политики. В случае отсутствия результата переговоры могут быть отложены до следующего года.
Перемирие в войне - что известно
Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая. По словам Трампа, это его предложение, которое поддержали Владимир Путин и Владимир Зеленский, а переговоры о прекращении войны продолжаются.
В Украине подтвердили согласие на режим тишины и подчеркнули приоритет гуманитарного вопроса — возвращения военнопленных. В России также заявили о поддержке инициативы и готовности к перемирию и обмену в указанный период.
Однако спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска не соблюдали объявленное Кремлем прекращение огня с 8 мая, однако с полуночи 9 мая штурмовые действия на фронте прекратились.
Впоследствии Трегубов добавил, что временное снижение боевой активности россиян 9 мая враг использует для перегруппировки, ротаций и подготовки к новым атакам. По его словам, РФ подвозит боеприпасы и усиливает подразделения, тогда как Силы обороны Украины также проводят собственные ротации и улучшают логистику.
О личности: Олег Синегубов
Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
