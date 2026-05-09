Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

Ушаков сообщил, что переговоры могут продолжиться, но дата пока неизвестна.

Россия пообещала нанести удар по Киеву в ближайшие дни

Россия не будет наносить удары по Киеву в ближайшие дни, поскольку никто не мешал им проводить парад в Москве. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что Кремль испугался угроз Киева и активизировал контакты с Вашингтоном. Тогда РФ угрожала нанести удар по Киеву "в ответ". Сторонам все же удалось договориться о перемирии 9-11 мая. В то же время пока не шла речь о том, что перемирие может продлиться после 11 мая, как говорил американский президент Дональд Трамп.

Также он предположил, что могут возобновиться мирные переговоры. Однако сроки пока неизвестны.

"О переговорах никто не говорил, пока сделана пауза, и относительно следующего раунда договоренности не достигнуты... Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду прежде всего украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", – сказал Ушаков.

Мирные переговоры - мнение эксперта

Как сообщал Главред со ссылкой на главу Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Украине придется ждать следующего окна возможностей, если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам. Такое окно может появиться не раньше, чем после весенне-летней наступательной кампании оккупантов.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — говорит он.

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

"Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – сказал президент.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина будет действовать зеркально в ответ на российские атаки и не оставит их без реакции. По его словам, завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня.

О личности: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

