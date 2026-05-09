Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войне

Российский диктатор заговорил о так называемой "СВО" и "победе РФ".

Путин выступил на параде в Москве

В Москве прошел парад к 9 мая. На нем выступил с речью российский диктатор Владимир Путин. Видео уже разлетелось по сети.

Речь Путина, как и сам парад, не были длинными. Диктатор сначала вспомнил Вторую мировую войну и объявил минуту молчания. После этого он заговорил о "СВО" и войне "против НАТО".

Он утверждает, что именно люди играют ключевую роль в победах. А работа продолжается и на фронте, и в тылу.

"Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны решают люди", — подчеркнул диктатор.

Путин заявляет, что российские оккупанты противостоят "агрессивным силам". При этом он до сих пор пытается убедить россиян, что РФ победит.

"Победа всегда была и всегда будет за нами", – сказал Путин.

Как прошел парад в Москве

Интересно то, что этот парад в Москве был самым коротким. Он длился всего 45 минут. Перед его началом в центре Москвы отключили мобильный интернет. Впервые с 2007 года парад прошел без военной техники.

В параде приняли участие солдаты КНДР, воевавшие в Курской области. Несколько десятков солдат прошли колонной по Красной площади.

Перемирие 9-11 мая — последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

"Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – сказал президент.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина будет действовать зеркально в ответ на российские атаки и не оставит их без реакции. По его словам, завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня.

