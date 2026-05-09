Что такое налог на дождь: за что уже платят жители Европы

Такой сбор уже действует в ряде стран Европы и США.

https://glavred.info/life/chto-takoe-nalog-na-dozhd-za-chto-uzhe-platyat-zhiteli-evropy-10763234.html Ссылка скопирована

Что такое налог на дождь / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Читайте подробно:

Что такое налог на дождь и как он работает

Где уже платят сбор за дождевую воду

Почему этот налог вызывает споры

В последние годы все чаще можно услышать о так называемом "налоге на дождь". Для многих украинцев это звучит странно, однако такой сбор действительно существует в ряде стран.

Что означает налог на дождь

На самом деле речь идет не о плате за сам дождь.

видео дня

Так называют специальный сбор за отвод дождевой воды в городскую канализацию. Когда осадки попадают на асфальт, крыши и другие твердые поверхности, вода не впитывается в землю, а уходит в ливневую систему. Ее обслуживание требует больших затрат, поэтому власти некоторых стран ввели отдельный платеж, пишет zielonyogrodek.

Чаще всего размер такого налога зависит от:

площади крыши;

количества бетона или асфальта на участке;

объема стоков дождевой воды.

Где платят налог на дождь

Такой сбор уже действует в ряде стран Европы и США.

Наиболее известен налог на дождь в Германии, где владельцы недвижимости оплачивают отведение дождевых стоков. Размер платежа зависит от площади поверхностей, которые не пропускают воду.

Похожие системы существуют: в Нидерландах, Дании, США и некоторых городах Франции и Бельгии.

Во многих странах деньги направляют на обслуживание ливневой канализации, защиту городов от подтоплений или модернизацию водоотведения.

Почему вводят налог на дождевую воду

Главная причина — изменение климата и увеличение нагрузки на городскую инфраструктуру.

Во время сильных ливней канализация часто не справляется с потоками воды, что приводит к затоплениям улиц и повреждению дорог.

Кроме того, налог стимулирует владельцев домов:

делать дренаж;

устанавливать системы сбора дождевой воды;

использовать больше зеленых зон вместо сплошного бетона.

Почему этот налог вызывает споры

Многие люди считают несправедливым платить за природные осадки.

Однако сторонники идеи утверждают, что речь идет не о дожде как таковом, а о расходах на инфраструктуру, которая помогает городам справляться с последствиями ливней.

Смотрите видео о том, какие еще есть странные налоги в мире:

Вам может быть интересно:

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред