Что такое налог на дождь: за что уже платят жители Европы

В последние годы все чаще можно услышать о так называемом "налоге на дождь". Для многих украинцев это звучит странно, однако такой сбор действительно существует в ряде стран.
Что означает налог на дождь
На самом деле речь идет не о плате за сам дождь.
Так называют специальный сбор за отвод дождевой воды в городскую канализацию. Когда осадки попадают на асфальт, крыши и другие твердые поверхности, вода не впитывается в землю, а уходит в ливневую систему. Ее обслуживание требует больших затрат, поэтому власти некоторых стран ввели отдельный платеж, пишет zielonyogrodek.
Чаще всего размер такого налога зависит от:
- площади крыши;
- количества бетона или асфальта на участке;
- объема стоков дождевой воды.
Где платят налог на дождь
Такой сбор уже действует в ряде стран Европы и США.
Наиболее известен налог на дождь в Германии, где владельцы недвижимости оплачивают отведение дождевых стоков. Размер платежа зависит от площади поверхностей, которые не пропускают воду.
Похожие системы существуют: в Нидерландах, Дании, США и некоторых городах Франции и Бельгии.
Во многих странах деньги направляют на обслуживание ливневой канализации, защиту городов от подтоплений или модернизацию водоотведения.
Почему вводят налог на дождевую воду
Главная причина — изменение климата и увеличение нагрузки на городскую инфраструктуру.
Во время сильных ливней канализация часто не справляется с потоками воды, что приводит к затоплениям улиц и повреждению дорог.
Кроме того, налог стимулирует владельцев домов:
- делать дренаж;
- устанавливать системы сбора дождевой воды;
- использовать больше зеленых зон вместо сплошного бетона.
Почему этот налог вызывает споры
Многие люди считают несправедливым платить за природные осадки.
Однако сторонники идеи утверждают, что речь идет не о дожде как таковом, а о расходах на инфраструктуру, которая помогает городам справляться с последствиями ливней.
Об источнике: ZielonyOgródek
ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке.
Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.
