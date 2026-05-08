Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Мария Николишин
8 мая 2026, 15:29
В Москве перед парадом усиливают меры безопасности.
Возможны ли удары по РФ 9 мая / коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/Brovdi.Art

Главное из заявления "Мадяра":

  • Украина делает ставку на удары по инфраструктуре РФ
  • Порты РФ в зоне действия дронов экспортируют нефть на $100 млрд
  • Потери армии РФ уже превышают темпы мобилизации

Удар по Красной площади 9 мая может привлечь внимание мировых СМИ, однако Украина, вероятно, использует другую тактику. Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в интервью The Guardian.

Комментируя усиление мер безопасности в Москве перед парадом на Красной площади, он сказал, что не понимает, зачем тратить дроны на "великую стену".

По его словам, более эффективными целями остаются объекты энергетики или военной инфраструктуры в российских регионах.

Издание подчеркивает, что сокрушительные атаки элитной 414-й бригады "Птицы Мадяра" стали серьезным вызовом для Кремля в войне. В частности, дальнобойные дроны подразделения уничтожают российские системы противовоздушной обороны быстрее, чем Москва успевает их восстанавливать, из-за чего все больше территорий в радиусе 2000 километров от позиций становятся уязвимыми – в том числе и резиденции Путина.

Бровди добавляет, что разрушенная инфраструктура и черные облака дыма над нефтяными объектами "указывают путь к победе Украины" — из-за ослабления экономики Россия больше не сможет финансировать войну.

Он также подчеркнул, что Путин тратит около 40% годового бюджета в 530 миллиардов долларов на военные нужды, а порты в зоне досягаемости украинских дронов ежегодно экспортируют примерно 100 миллионов тонн российской нефти на сумму около 100 миллиардов долларов.

Особое внимание командующий Силами беспилотных систем обратил на потери российской армии от атак беспилотников. По данным Украины, уже пятый месяц подряд Россия теряет больше военных, чем способна мобилизовать. Речь идет о 30–34 тысячах потерь ежемесячно.

"Это влияет на боеспособность российской армии, уменьшая ее наступательный потенциал. Это факт", — подытожил "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Почему для Путина важен парад 9 мая

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что парад для Путина — это способ продемонстрировать миру свою легитимность и способность к переговорам, утвердить образ лидера на глобальной арене.

"Все это — попытка создать иллюзию силы, демонстрируя, что армия якобы успешна, что ситуация под контролем, а приезд иностранных гостей — доказательство того, что с Путиным до сих пор считаются", — подчеркнул он.

Парад в РФ 9 мая — что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее пригрозил России и заявил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой прямо во время парада 9 мая. В этом году, как утверждают в России, на параде не будет военной техники.

Также известно, что сразу в 15 регионах страны-агрессора России объявили о полной отмене военных парадов ко Дню Победы 9 мая. Во временно оккупированном Крыму в этом году также не будут проводить военный парад и массовые мероприятия к 9 мая.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который неоднократно делал пророссийские и скандальные заявления в контексте Украины и войны, отказался участвовать в военном параде в Москве 9 мая.

О личности: "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

