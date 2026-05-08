Горит за 700 км от границы: Зеленский раскрыл подробности ночных ударов по РФ

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2026, 09:47обновлено 8 мая, 10:23
Вооруженные силы Украины нанесли удар по НПЗ в российском Ярославле.
Зеленский, удар по РФ
Зеленский рассказал об ударах по РФ / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скриншот из видео

Что известно:

  • В РФ прогремели мощные взрывы
  • ВСУ ударили по НПЗ в Ярославле

Вооруженные силы Украины нанесли удары по России. Мощный пожар зафиксирован в Ярославле, что в 700 километрах от границы с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Наши защитники мастерски атаковали объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования войны против Украины.

"Спасибо Вооруженным Силам Украины и нашей военной разведке за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", — подчеркнул президент.

Удары по РФ в ночь на 8 мая - подробности

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 8 мая, в ряде городов России прогремели взрывы. В результате в Ярославле возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, под атаку попали Москва и Ростов.

Первые дроны на территории РФ зафиксировали вечером, 7 мая. После этого Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в московском аэропорту Внуково и Домодедово.

По предварительной информации, под удар попал перерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". На его территории вспыхнул пожар.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Майское перемирие - последние новости

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

В полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России атака дронов Удары вглубь РФ
