Горит за 700 км от границы: Зеленский раскрыл подробности ночных ударов по РФ

Что известно:
- В РФ прогремели мощные взрывы
- ВСУ ударили по НПЗ в Ярославле
Вооруженные силы Украины нанесли удары по России. Мощный пожар зафиксирован в Ярославле, что в 700 километрах от границы с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Наши защитники мастерски атаковали объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования войны против Украины.
"Спасибо Вооруженным Силам Украины и нашей военной разведке за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", — подчеркнул президент.
Удары по РФ в ночь на 8 мая - подробности
Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 8 мая, в ряде городов России прогремели взрывы. В результате в Ярославле возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, под атаку попали Москва и Ростов.
Первые дроны на территории РФ зафиксировали вечером, 7 мая. После этого Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в московском аэропорту Внуково и Домодедово.
По предварительной информации, под удар попал перерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". На его территории вспыхнул пожар.
Майское перемирие - последние новости
Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.
В полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.
Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.
7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.
