Эксперты рассказали, какую посуду лучше использовать в микроволновке для равномерного нагрева блюд.

Какая посуда лучше всего подходит для микроволновки

Вы узнаете:

Почему тарелка горячее еды

Какая посуда лучше всего подходит для микроволновки

Как правильно разогревать блюда

Многие пользователи микроволновых печей сталкивались с довольно типичной ситуацией: блюдо остается едва теплым, тогда как тарелка становится настолько горячей, что ее сложно держать в руках. Несмотря на распространенное мнение о неисправности прибора, причина такого эффекта кроется не в технике, а в физических свойствах материалов и принципе работы микроволнового излучения.

Почему нагревается именно посуда

Как пишет издание Vancasso, микроволновая печь нагревает пищу с помощью электромагнитных волн, которые воздействуют в первую очередь на молекулы воды. Именно они начинают активно двигаться, что и создает тепло.

Важно то, что вода содержится не только в продуктах питания, но и в самой посуде, особенно если она изготовлена из пористых материалов или имеет микротрещины. В результате часть энергии поглощается не едой, а тарелкой.

Специалисты объясняют, что керамическая посуда часто содержит микропоры, в которых скапливается влага, поэтому она быстрее нагревается. Дополнительно ситуацию осложняют декоративные элементы и эмали, которые могут содержать примеси металлов. Под воздействием микроволн они способны нагреваться интенсивнее, чем само блюдо.

В то же время даже материалы, которые считаются безопасными для использования в микроволновке, не гарантируют равномерного нагрева пищи. Маркировка о пригодности означает лишь устойчивость к высоким температурам, а не эффективность распределения тепла.

Какую посуду лучше использовать

Эксперты рекомендуют использовать посуду с минимальным содержанием влаги и стабильной структурой, в частности специальное стекло, толстый фарфор или сертифицированный термостойкий пластик. Такие материалы обеспечивают более предсказуемый результат при подогреве.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь / Инфографика: Главред

Также важную роль играет правильная техника использования микроволновой печи. Чтобы избежать неравномерного нагрева, специалисты советуют накрывать блюдо крышкой для сохранения тепла, периодически перемешивать еду и равномерно распределять ее по тарелке. Особенно эффективной считается форма с более тонким слоем продукта по краям и меньшим количеством в центре, поскольку микроволны нагревают внешние участки интенсивнее.

Об источнике: Vancasso Vancasso — это официальный сайт международного бренда посуды, который специализируется на производстве и продаже керамической, каменной и фарфоровой столовой посуды. Компания была основана в 2017 году и позиционирует себя как производитель дизайнерской посуды для повседневного использования с акцентом на яркий стиль, функциональность и безопасные материалы. Бренд выпускает наборы тарелок, мисок и сервировочной посуды, которые подходят для микроволновых печей, духовок и посудомоечных машин, что подтверждается описаниями продукции и материалов производства.

