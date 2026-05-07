"Немного неловко": Сумская трогательно обратилась к мужу

Ольга Сумская таким образом отметить 30-летие жизни со своим супругом Виталием Борисюком.

https://glavred.info/starnews/nemnogo-nelovko-sumskaya-trogatelno-obratilas-k-muzhu-10762949.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская и Борисюк в браке 30 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

По какому поводу высказалась актриса

Что она сказала

Известная украинская актриса Ольга Сумская трогательно и тепло обратилась к своему супругу Виталию Борисюку.

Актриса записала видео на своей странице в Instagram.

видео дня

Она решила таким образом отметить 30-летие жизни со своим супругом. По ее словам, пара празднует жемчужную свадьбу.

Виталий Борисюк и Сумская вместе 30 лет / instagram.com/olgasumska/

"Наш день с тобой, Виталий! 30 лет вместе…Немного неловко от этой даты…Почему так быстро?! Поинтересовалась, какое название имеет 30-летие свадьбы. 30-летие совместной жизни называется "Жемчужной свадьбой". Это символизирует три десятилетия, в течение которых отношения, подобно настоящей жемчужине, становились крепче, красивее и ценнее, преодолевая все испытания. Жемчужина олицетворяет мудрость, чистоту и безупречность любви", - говорит она.

Ольга Сумская поздравила своего супруга / Скриншот Instagram/olgasumska

Актриса добавляет, что все вышесказанное - это про них. "И это все о нас, Борисюк! Аааа! Класс! Люблю", - добавила Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что младший сын короля Великобритании - принц Гарри "огорчен" тем, что его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, не находятся ближе к своей семье в Великобритании, после того как увидел фотографии с 11-летия принцессы Шарлотты.

Ранее также колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво рассказал и показал, как изменился после одной из пластических операций.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред