Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Посадка помидоров в мае имеет свои правила. Как подготовить рассаду, чем подкормить растения и что положить в лунку.

https://glavred.info/sad-ogorod/tomati-ne-hvoritimut-i-dadut-ryasniy-urozhay-shcho-dodati-v-grunt-10762919.html Ссылка скопирована

Как правильно высаживать помидоры в мае / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

Когда лучше всего высаживать помидоры в открытый грунт

Как правильно подготовить рассаду перед посадкой

Какие удобрения стоит добавить в лунку

Май — традиционное время для высадки помидоров. Когда ночная температура стабилизируется и не опускается ниже +10 °C, огородники начинают переносить рассаду на грядки. Однако, чтобы растения быстро прижились и не болели, важно соблюдать определенные правила. Какие именно — расскажет Главред.

На канале ДИМ И ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК автор видео делится опытом, как правильно подготовить почву и какие удобрения стоит положить непосредственно в лунку.

видео дня

Подготовка рассады перед высадкой

За несколько дней до высадки растения требуют много внимания. В видео советуют за двое суток до высадки оборвать по два нижних листа на каждом стебле. Также полезно подкормить рассаду монофосфатом калия (10 г на 10 л воды), чтобы укрепить ее перед сменой среды.

Важно соблюдать правильное расстояние между растениями. Для высоких сортов томатов следует оставлять 50 см между кустами и около 85 см между рядами. Если же вы сажаете низкорослые помидоры, расстояние можно уменьшить до 40 см между кустами и 50 см между рядами. Это обеспечит растениям достаточно света и воздуха.

Что положить в ямку при посадке

Наполнение лунки — это фундамент для будущего урожая. Авторы видео рекомендуют использовать смесь органики и минеральных добавок. В каждую ямку стоит добавить:

Полулитровую банку компоста — он улучшает структуру почвы и дает начальное питание.

Столовую ложку золы — она снижает кислотность почвы, которую не любят томаты.

Столовую ложку рыбной муки — это ценный источник фосфора.

Рыбная мука — это источник фосфора и калия, а именно в ней содержится фосфор в доступной форме. Фосфор высвобождается постепенно, что очень важно для развития мощной корневой системы и обильного цветения, — объясняет авторка канала.

Как сажать томаты / Инфографика: Главред

Также непосредственно в зону корня можно добавить немного укоренителя, чтобы растение быстрее "зацепилось" за почву.

Видео о том, как правильно высаживать томаты в открытый грунт, можно посмотреть здесь:

Полив и первый уход после посадки

После того, как помидоры высажены, их необходимо полить раствором янтарной кислоты (2–2,5 г на 10 л воды). Это поможет снять стресс от пересадки. В зависимости от влажности почвы под каждый куст выливают от 0,5 до 0,75 л воды.

Следующим важным этапом будет подкормка через две недели.

Кальциевая селитра — это, можно сказать, самая важная подкормка на самом старте развития растений. Кальций предотвращает появление верхушечной гнили, а в составе кальциевой селитры есть азот в доступной форме, — подчеркивается в видео.

Для такой подкормки используют одну столовую ложку селитры на 10 л воды, поливая по одному литру под каждое растение. Эти простые шаги помогут даже новичкам получить здоровый и богатый урожай томатов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред