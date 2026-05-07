Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

О чем вы узнаете
- Когда лучше всего высаживать помидоры в открытый грунт
- Как правильно подготовить рассаду перед посадкой
- Какие удобрения стоит добавить в лунку
Май — традиционное время для высадки помидоров. Когда ночная температура стабилизируется и не опускается ниже +10 °C, огородники начинают переносить рассаду на грядки. Однако, чтобы растения быстро прижились и не болели, важно соблюдать определенные правила. Какие именно — расскажет Главред.
На канале ДИМ И ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК автор видео делится опытом, как правильно подготовить почву и какие удобрения стоит положить непосредственно в лунку.
Подготовка рассады перед высадкой
За несколько дней до высадки растения требуют много внимания. В видео советуют за двое суток до высадки оборвать по два нижних листа на каждом стебле. Также полезно подкормить рассаду монофосфатом калия (10 г на 10 л воды), чтобы укрепить ее перед сменой среды.
Важно соблюдать правильное расстояние между растениями. Для высоких сортов томатов следует оставлять 50 см между кустами и около 85 см между рядами. Если же вы сажаете низкорослые помидоры, расстояние можно уменьшить до 40 см между кустами и 50 см между рядами. Это обеспечит растениям достаточно света и воздуха.
Что положить в ямку при посадке
Наполнение лунки — это фундамент для будущего урожая. Авторы видео рекомендуют использовать смесь органики и минеральных добавок. В каждую ямку стоит добавить:
- Полулитровую банку компоста — он улучшает структуру почвы и дает начальное питание.
- Столовую ложку золы — она снижает кислотность почвы, которую не любят томаты.
- Столовую ложку рыбной муки — это ценный источник фосфора.
Рыбная мука — это источник фосфора и калия, а именно в ней содержится фосфор в доступной форме. Фосфор высвобождается постепенно, что очень важно для развития мощной корневой системы и обильного цветения, — объясняет авторка канала.
Также непосредственно в зону корня можно добавить немного укоренителя, чтобы растение быстрее "зацепилось" за почву.
Видео о том, как правильно высаживать томаты в открытый грунт, можно посмотреть здесь:
Полив и первый уход после посадки
После того, как помидоры высажены, их необходимо полить раствором янтарной кислоты (2–2,5 г на 10 л воды). Это поможет снять стресс от пересадки. В зависимости от влажности почвы под каждый куст выливают от 0,5 до 0,75 л воды.
Следующим важным этапом будет подкормка через две недели.
Кальциевая селитра — это, можно сказать, самая важная подкормка на самом старте развития растений. Кальций предотвращает появление верхушечной гнили, а в составе кальциевой селитры есть азот в доступной форме, — подчеркивается в видео.
Для такой подкормки используют одну столовую ложку селитры на 10 л воды, поливая по одному литру под каждое растение. Эти простые шаги помогут даже новичкам получить здоровый и богатый урожай томатов.
Вас может заинтересовать:
- Последний шанс в мае: чем полить рассаду, чтобы она не погибла после высадки
- Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора
- Огуречные гнезда против единичного посева: какой метод дает большие урожаи
Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"
Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред