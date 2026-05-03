Последний шанс в мае: чем поливать рассаду, чтобы она не погибла после высадки

Практические советы по подкормке рассады: как остановить вытягивание, вернуть листьям насыщенный зеленый цвет и подготовить растения к высадке в открытый грунт.

Подкормка рассады перед высадкой

О чем вы узнаете:

Как подкормить рассаду перед высадкой

Удалять ли цветки на рассаде перед высадкой

Май — решающий месяц для каждого огородника. Именно сейчас рассада проходит последний этап подготовки перед тем, как ее высадят в открытый грунт или теплицу. От того, чем подкормить растения сейчас, зависит их приживаемость и весь будущий урожай — подробнее расскажет Главред.

На YouTube-канале "Моя Дача, Сад, Огород и Все Вокруг Них" рассказывают, что в мае рассада часто страдает от "температурных качелей": днем растения закаляются на улице, а на ночь их приходится заносить в помещение из-за заморозков. Такие перепады, вместе с недостаточным количеством света, могут привести к тому, что стебли становятся тонкими, а цвет листьев — бледным или даже желтым.

Рассада вытянулась: 3 способа спасти ситуацию

Одной из главных проблем мая является перерастание рассады. На канале советуют три действенных способа борьбы с этим явлением:

Подсыпание земли: если высота стаканчика позволяет, стоит досыпать почву до семядольных листочков. Это будет стимулировать рост дополнительных корней.

Закаливание солнцем: прямые солнечные лучи "пугают" растение и заставляют его остановить рост вверх и становиться крепче.

Применение удобрений: монофосфат калия помогает приостановить вытягивание, так как калий вытесняет азот, который отвечает за рост зеленой массы.

Нет лучшего спасения от вытягивания рассады, чем монофосфат калия. Можно полить им землю один или два раза с интервалом в неделю, — советует автор видео.

Чем подкормить рассаду для насыщенного зеленого цвета

Если листья помидоров выглядят светлыми, растениям может не хватать магния. Сульфат магния по листьям поможет улучшить фотосинтез и вернет рассаде насыщенный темно-зеленый цвет.Для перца, который уже готовится к цветению, подход несколько иной. Если вы хотите, чтобы куст еще немного подрос, стоит использовать комплексные удобрения. Если же рассада уже достаточно большая — выбирайте калийные смеси.

Последняя подкормка перед высадкой обязательно должна включать монофосфат калия. Благодаря фосфору, когда вы высадите растение в грунт, оно сразу начнет активно развивать корневую систему, — отмечается в видео.

Цветы на рассаде: оставлять или удалять перед высадкой

Огородники часто спорят, можно ли высаживать растения с цветами. Для помидоров это считается нормой и даже показателем готовности к высадке в грунт. А вот с перцем ситуация иная: чтобы растение не тратило силы на первые плоды вместо укоренения, первый цвет желательно аккуратно удалять.

О канале "Моя дача, сад, огород и все-все-все..." Канал создан в 2020 году. На данный момент подписчиками являются почти 43 тысячи пользователей. Канал ведет мужчина Андрей, который размещает видео, в которых вы можете найти практические советы и пошаговые инструкции по выращиванию огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты, различных ягод и фруктов.

