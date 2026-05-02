От "Президента" до "Нутеллы": странные имена детей, которые запретили

Константин Пономарев
2 мая 2026, 16:47
Необычные имена для детей нередко становятся причиной судебных разбирательств. Во многих странах власти вмешиваются и запрещают некоторые варианты.
Во многих странах суды запрещают необычные имена детей / Коллаж Главред, фото: Pexels

В разных странах все чаще возникают случаи, когда государство ограничивает фантазию родителей при выборе имени для ребенка. Один из самых обсуждаемых эпизодов произошел в Великобритании. Суд запретил валлийской матери назвать дочь "Цианид". Женщина считала имя красивым и символичным, но судьи сочли такое решение потенциально вредным для ребенка и признали имя недействительным.

В Великобритании обычно нет единого списка запрещенных имен, суды могут отклонить любой вариант, если он способен навредить ребенку или вызвать насмешки. В других странах подход еще жестче: действуют официальные списки допустимых имен или строгие ограничения на все, что может считаться оскорбительным, странным или чрезмерно эксцентричным. Об этом пишет Express.

Самые необычные случаи запретов

Одним из самых известных примеров стал случай в Швеции, где родители попытались назвать ребенка набором из 43 символов (Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116). Они утверждали, что имя читается как "Альбин", однако власти без колебаний отказали. Этот шаг был протестом против строгих законов об именах, но эксперимент быстро закончился.

Не менее громкая история произошла в Новой Зеландии, где девочка с именем Talula Does The Hula From Hawaii (дословно: "Талула танцует хулу на Гавайях") добилась через суд его смены. Судья отметил, что имя создает для ребенка серьезные трудности в повседневной жизни и подрывает его уверенность.

Некоторые родители хотят выделится, не думая о ребенке / Фото: Pexels

Во Франции суды также вмешиваются в выбор родителей. Так, ребенка, названного в честь популярного шоколадного продукта Nutella, пришлось переименовать. Суд посчитал, что такое имя может стать причиной насмешек. В итоге девочке дали более традиционное имя.

Почему государства запрещают имена

Во многих странах действуют четкие правила, защищающие детей от потенциальных психологических и социальных проблем. Например, в Швеции нельзя давать имена, совпадающие с известными брендами или названиями компаний. Под запрет попадали даже такие варианты, как Metallica или IKEA.

В Австралии запрещены имена-титулы вроде "Император" или "Президент", поскольку они могут вводить в заблуждение. В Мексике нельзя назвать ребенка "Робокопом", а в Новой Зеландии под запретом оказалось имя "Люцифер".

Во многих странах действуют четкие правила, защищающие детей от потенциальных психологических и социальных проблем / Фото: Pexels

Отдельный пласт ограничений связан с историческими ассоциациями. Имя "Адольф", когда-то распространенное в Европе, практически исчезло из-за связи с фигурой Гитлера. В ряде стран его использование ограничено или не поощряется.

Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

