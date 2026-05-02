Разрушены дома, есть раненые: россияне атаковали Украину дронами

Российские оккупанты запустили 163 дрона для нанесения ударов по Украине.

https://glavred.info/war/razrusheny-mashiny-est-ranenye-rossiyane-atakovali-ukrainu-s-pomoshchyu-dronov-10761347.html Ссылка скопирована

Россия атаковала Украину с помощью "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты запустили 163 дрона для нанесения ударов по Украине. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ.

Враг запустил дроны с таких направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское,

Чауда.

Нашим защитникам удалось сбить и подавить 142 дрона на юге, севере и востоке страны. Однако в 12 точках зафиксированы попадания 17 дронов.

видео дня

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что россияне почти 20 раз нанесли удары по четырем районам области. Враг обстреливал населенные пункты дронами и артиллерией.

В Павлограде были повреждены пятиэтажный дом и около 10 машин. В результате атаки пострадали три человека — 18-летний парень, женщины 24 и 68 лет.

В Кривом Роге разрушена инфраструктура, а в Синельниковом загорелись гараж и автомобиль.

"В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Покровской, Марганецкой и Червоногригоровской общинам. Повреждены инфраструктура, частные дома и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Удары по Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что россияне нанесли удар по городу ударными дронами. В Шевченковском районе произошло попадание в 12-этажный дом, но снаряд не взорвался. В результате атаки был ранен владелец квартиры. У него осколочные ранения грудной клетки.

"Осколки "шахида" буквально влетели внутрь. К счастью, он не взорвался. Глядя на эти кадры, трудно поверить, что здесь обошлось без трагедии", — написал Терехов.

Также известно, что дрон попал по автомобилям в Холодногорском районе города, там вспыхнул пожар. В результате попадания 2 автомобиля уничтожены, еще 7 – повреждены. В Салтовском районе города нашли остатки "Шахеда".

Удары по Одесской области

В Одесской области россияне нанесли удары по портовой инфраструктуре. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"В результате попаданий повреждены склад и пристройки. К счастью, погибших и пострадавших нет. Возникшие локальные пожары ликвидированы силами персонала и подразделений ГСЧС", — отметил он.

Обстрел Украины 1 мая — последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая "стада" шахидов атаковали Украину. Российские ударные дроны замечены в окрестностях Киева, а также в небе над другими областями. Также мониторы зафиксировали взлет стратегической авиации РФ. Два Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленя" и направились в сторону Саратовской области. Ту-160 взлетел с аэродрома "Украинка". Вскоре стало известно, что Ту-160 совершил посадку на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области. Предположительно, Ту-95МС летели с целью передислокации.

Впоследствии сообщалось о том, что Тернополь подвергся массированной атаке "шахидов". В сети сообщают, что дроны летают над городом очень низко. Там уже прогремело много взрывов. "Шахиды" один за другим наносили удары по городу.

Позже власти рассказали о последствиях атаки на Тернополь. В городе прогремело более 20 взрывов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Уже известно о 10 раненых. Среди них есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии. К счастью, погибших нет.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред