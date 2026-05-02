Разрушены дома, есть раненые: россияне атаковали Украину дронами

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2026, 08:22обновлено 2 мая, 09:00
Российские оккупанты запустили 163 дрона для нанесения ударов по Украине.
Россия атаковала Украину с помощью "Шахедов"

Российские оккупанты запустили 163 дрона для нанесения ударов по Украине. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ.

Враг запустил дроны с таких направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Гвардейское,
  • Чауда.

Нашим защитникам удалось сбить и подавить 142 дрона на юге, севере и востоке страны. Однако в 12 точках зафиксированы попадания 17 дронов.

БПЛА "Шахед"

Удары по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что россияне почти 20 раз нанесли удары по четырем районам области. Враг обстреливал населенные пункты дронами и артиллерией.

В Павлограде были повреждены пятиэтажный дом и около 10 машин. В результате атаки пострадали три человека — 18-летний парень, женщины 24 и 68 лет.

В Кривом Роге разрушена инфраструктура, а в Синельниковом загорелись гараж и автомобиль.

"В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Покровской, Марганецкой и Червоногригоровской общинам. Повреждены инфраструктура, частные дома и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Удары по Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что россияне нанесли удар по городу ударными дронами. В Шевченковском районе произошло попадание в 12-этажный дом, но снаряд не взорвался. В результате атаки был ранен владелец квартиры. У него осколочные ранения грудной клетки.

"Осколки "шахида" буквально влетели внутрь. К счастью, он не взорвался. Глядя на эти кадры, трудно поверить, что здесь обошлось без трагедии", — написал Терехов.

Также известно, что дрон попал по автомобилям в Холодногорском районе города, там вспыхнул пожар. В результате попадания 2 автомобиля уничтожены, еще 7 – повреждены. В Салтовском районе города нашли остатки "Шахеда".

Обстрел Украины 1 мая — последние новости

Как сообщал Главред, 1 мая "стада" шахидов атаковали Украину. Российские ударные дроны замечены в окрестностях Киева, а также в небе над другими областями. Также мониторы зафиксировали взлет стратегической авиации РФ. Два Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленя" и направились в сторону Саратовской области. Ту-160 взлетел с аэродрома "Украинка". Вскоре стало известно, что Ту-160 совершил посадку на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области. Предположительно, Ту-95МС летели с целью передислокации.

Впоследствии сообщалось о том, что Тернополь подвергся массированной атаке "шахидов". В сети сообщают, что дроны летают над городом очень низко. Там уже прогремело много взрывов. "Шахиды" один за другим наносили удары по городу.

Позже власти рассказали о последствиях атаки на Тернополь. В городе прогремело более 20 взрывов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Уже известно о 10 раненых. Среди них есть люди, которые находятся в тяжелом состоянии. К счастью, погибших нет.

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

