Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

Марина Иваненко
1 мая 2026, 19:00
Простой и доступный способ поддерживать чистоту унитаза — с помощью льда. Как правильно применять этот метод и усилить его эффект подручными средствами.
Кубики льда в унитазе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Туалет быстро накапливает бактерии и налет, поэтому требует регулярного ухода. Помимо обычной бытовой химии, существует домашний метод с использованием кубиков льда.

Как работает лайфхак со льдом

Издание Tn.com.ar объясняет, что лед действует как мягкий абразив. Во время смыва кубики трутся о внутренние стенки унитаза. Это механическое трение помогает очистить свежий налет и поверхностную грязь.

Основные преимущества метода:

  • помогает удалить грязь со стенок;
  • предотвращает образование мочевого камня;
  • улучшает прохождение мусора через трубы во время смыва;
  • тает медленно, что позволяет дольше воздействовать на загрязнения.

Как правильно применить метод

Процедура длится несколько минут. Нужно насыпать в унитаз стакан или два льда, оставить его на несколько часов, а затем смыть водой.

Для поддержания чистоты такую процедуру следует повторять один раз в неделю.

Видео о том, как очистить унитаз, можно посмотреть здесь:

Как усилить эффект

Если вместе с льдом добавить немного уксуса или пищевой соды, это поможет лучше удалить легкие пятна и устранить неприятные запахи.

Что важно учесть

Важно помнить, что использование льда — это лишь дополнительный уход, который не заменяет полноценную уборку с дезинфекцией и не сможет удалить старый толстый налет или застарелые пятна.

Об источнике: TN.com.ar

TN.com.ar — это ведущий информационный портал Аргентины, являющийся цифровой платформой самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионному охвату в соцсетях, портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронте

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

