О чем вы узнаете
- Зачем в унитаз бросают кубики льда
- Как правильно применять этот способ
Туалет быстро накапливает бактерии и налет, поэтому требует регулярного ухода. Помимо обычной бытовой химии, существует домашний метод с использованием кубиков льда.
Как работает лайфхак со льдом
Издание Tn.com.ar объясняет, что лед действует как мягкий абразив. Во время смыва кубики трутся о внутренние стенки унитаза. Это механическое трение помогает очистить свежий налет и поверхностную грязь.
Основные преимущества метода:
- помогает удалить грязь со стенок;
- предотвращает образование мочевого камня;
- улучшает прохождение мусора через трубы во время смыва;
- тает медленно, что позволяет дольше воздействовать на загрязнения.
Как правильно применить метод
Процедура длится несколько минут. Нужно насыпать в унитаз стакан или два льда, оставить его на несколько часов, а затем смыть водой.
Для поддержания чистоты такую процедуру следует повторять один раз в неделю.
Как усилить эффект
Если вместе с льдом добавить немного уксуса или пищевой соды, это поможет лучше удалить легкие пятна и устранить неприятные запахи.
Что важно учесть
Важно помнить, что использование льда — это лишь дополнительный уход, который не заменяет полноценную уборку с дезинфекцией и не сможет удалить старый толстый налет или застарелые пятна.
Об источнике: TN.com.ar
TN.com.ar — это ведущий информационный портал Аргентины, являющийся цифровой платформой самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионному охвату в соцсетях, портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред