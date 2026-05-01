Простой и доступный способ поддерживать чистоту унитаза — с помощью льда. Как правильно применять этот метод и усилить его эффект подручными средствами.

https://glavred.info/dim/navishcho-kidati-lid-v-unitaz-nezvichniy-ale-diyeviy-tryuk-10761266.html Ссылка скопирована

Кубики льда в унитазе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

Зачем в унитаз бросают кубики льда

Как правильно применять этот способ

Туалет быстро накапливает бактерии и налет, поэтому требует регулярного ухода. Помимо обычной бытовой химии, существует домашний метод с использованием кубиков льда.

Как работает лайфхак со льдом

Издание Tn.com.ar объясняет, что лед действует как мягкий абразив. Во время смыва кубики трутся о внутренние стенки унитаза. Это механическое трение помогает очистить свежий налет и поверхностную грязь.

видео дня

Основные преимущества метода:

помогает удалить грязь со стенок;

предотвращает образование мочевого камня;

улучшает прохождение мусора через трубы во время смыва;

тает медленно, что позволяет дольше воздействовать на загрязнения.

Как правильно применить метод

Процедура длится несколько минут. Нужно насыпать в унитаз стакан или два льда, оставить его на несколько часов, а затем смыть водой.

Для поддержания чистоты такую процедуру следует повторять один раз в неделю.

Видео о том, как очистить унитаз, можно посмотреть здесь:

Как усилить эффект

Если вместе с льдом добавить немного уксуса или пищевой соды, это поможет лучше удалить легкие пятна и устранить неприятные запахи.

Что важно учесть

Важно помнить, что использование льда — это лишь дополнительный уход, который не заменяет полноценную уборку с дезинфекцией и не сможет удалить старый толстый налет или застарелые пятна.

Ранее Главред рассказывал о том, чтоклубника быстро портится из-за влаги, но это можно исправить — простой способ с уксусом, который поможет сохранить ягоды свежими до 10 дней без лишних затрат.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: TN.com.ar TN.com.ar — это ведущий информационный портал Аргентины, являющийся цифровой платформой самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионному охвату в соцсетях, портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред