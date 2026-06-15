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Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизни

Руслан Иваненко
15 июня 2026, 21:08
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Автор рассказал, какие удобрения помогут перцу быстрее укорениться и начать активно наращивать зеленую массу после пересадки.
Перец
Как внекорневая подкормка помогает спасти перец / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему перец перестает расти после высадки
  • Чем подкормить растение для быстрой адаптации
  • Зачем обрывать первые цветы и плоды перца

После высадки в открытый грунт сладкий перец иногда внезапно прекращает рост, начинает терять здоровый вид и долго не может адаптироваться к новым условиям. Такие проблемы часто возникают из-за ошибок при выращивании рассады или неблагоприятных погодных условий.

Главред решил выяснить, почему перец может останавливаться в развитии после пересадки и какие действия помогут восстановить его рост.

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Как рассказал опытный садовод и огородник на YouTube-канале "Наша дача", одной из ключевых причин является стресс, который растение испытывает во время пересадки. Особенно остро перец реагирует на состояние корневой системы и температуру почвы.

Какой должна быть температура почвы для высадки перца

Сладкий перец относится к теплолюбивым культурам и очень чувствительно реагирует на переохлаждение корней. Если высадить рассаду в недостаточно прогретую почву, растение может надолго остановиться в росте.

"Если температура почвы при высадке рассады сладкого перца будет ниже 12°, для корня это станет стрессом, и последствия будут почти такими же, как при высадке рассады с устаревшей корневой системой: она перестает работать, ей нужно время на восстановление", — отметил автор.

Эксперт подчеркивает, что ситуация значительно усложняется, когда холодная почва сочетается с переросшей рассадой, которая уже имеет ослабленную или закрученную корневую систему. В таком случае адаптация может длиться несколько недель, а иногда растения даже гибнут.

Чем подкормить перец после пересадки

Специалисты советуют в первую очередь помочь растению нарастить новые корни. Именно от развития корневой системы зависит дальнейшее формирование зеленой массы и будущего урожая.

В первые дни после высадки рекомендуется использовать укоренители, которые стимулируют развитие корней и помогают растению быстрее адаптироваться к новому месту.

Через 7–10 дней после пересадки перец нуждается в дополнительном азотном питании для активного наращивания листьев и побегов.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный
Что означает каждый цвет болгарского перца / Инфографика: Главред

Для этого можно использовать органические удобрения на основе куриного помета, который содержит значительное количество азота и полезных питательных элементов. Альтернативой могут стать готовые минеральные комплексы, в частности Рост-концентрат с формулой 15-7-7 или другие препараты с повышенным содержанием азота. Также подойдут универсальные удобрения типа нитроаммофоски с формулой 20-20-20.

Если корневая система пострадала настолько, что не может полноценно усваивать питательные вещества из почвы, эффективным решением станет внекорневая подкормка. Опрыскивание листьев азотными или универсальными удобрениями позволяет растению получить необходимые элементы питания непосредственно через листовую поверхность.

Почему важно удалять первые цветы и завязи

Еще одной распространенной причиной угнетения роста является раннее плодоношение. Нередко молодая рассада начинает цвести еще до полноценного укоренения или сразу после пересадки.

В такой ситуации растение вынуждено одновременно тратить ресурсы на рост и формирование плодов. Для неокрепших корней это становится чрезмерной нагрузкой, из-за чего развитие куста существенно замедляется.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

По словам садовода, для восстановления нормального роста стоит удалить часть первых цветков или завязей. Это поможет направить силы растения на формирование крепкой листостебельной массы и корневой системы.

Для более быстрого восстановления также рекомендуется использовать антистрессовые препараты, в частности Мегафол, Аминостар или Изобион. Такие средства помогают растениям легче переносить стресс после пересадки и ускоряют адаптацию к новым условиям выращивания.

Что делать, если перец после высадки не развивается, смотрите в видео.

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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

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