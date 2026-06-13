Как избавиться от мокрицы в огороде: лучшие способы очистить грядки от сорняка

Звездчатка способна за пару недель образовать плотный ковер. Как победить мокрицу и не дать сорнякам победить клумбы?

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Мокрица на огороде - эксперты рассказали, как вывести сорняк навсегда / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Кратко:

Трава мокрица способна быстро лишить культурные овощи влаги

Уничтожить звездчатку можно вручную, кипятком или уксусом

Селективные гербициды спасают газоны от широколистных сорняков

Трава мокрица (звездчатка средняя) считается одним из самых распространенных и живучих сорняков. Она быстро разрастается, образуя плотный зеленый ковер на грядках, клумбах и между рядами культурных растений. Из-за высокой скорости роста мокрица отбирает у овощей влагу и питательные вещества, что может негативно сказаться на урожае. Избавиться от этого сорняка вполне реально, если использовать правильные методы борьбы. Как избавиться от мокрицы — пишет Главред.

Мокрица — это живучий однолетний сорняк с крошечными белыми цветками, который ценится в народной медицине и кулинарии за богатый витаминный состав . На протяжении веков народные целители использовали звездчатку для приготовления припарок, мазей, чаев и настоек от различных недугов, пишет The Grounds Guys.

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"Однако, даже если вы пьете чай из звездчатки, чтобы успокоить расстроенный желудок или боль при артрите, это вовсе не означает, что вам нужен ковер из звездчатки на вашем участке. Если у вас на участке растет звездчатка, скорее всего, ваши незваные гости — это один из двух родственных, но разных видов сорняков", - объясняют эксперты.

Звездчатка средняя (Stellaria media) — это низкорослое, ползучее однолетнее растение. Ее неглубокая корневая система может быстро образовать плотные заросли на газоне.

Stellaria media / Фото: Википедия

Звездчатка фонтановая (Cerastium fontanum) имеет слегка более крупные, пушистые листья, напоминающие мышиные уши. Оба вида сорняков имеют схожие особенности роста и часто произрастают в прохладных, влажных условиях.

Cerastium fontanum / Фото: Википедия

Чтобы избавиться от звездчатки, нужно сначала правильно определить, какой именно сорняк растет на вашем участке.

Звездчатка обыкновенная обладает рядом отличительных особенностей:

листья мелкие, овальной формы и гладкие, растут парами напротив друг друга;

стебли - тонкие, зеленые, могут вырастать примерно до 38 см в длину;

цветы маленькие, белые, звездообразной формы, с пятью глубоко зазубренными лепестками.

обычно появляется весной или осенью, когда температура воздуха низкая, а уровень влажности высокий.

Мокрица в огороде - Как избавиться от звездчатки

Если звездчатка распространяются по участку, то уничтожить ее можно несколькими способами.

1. Удаление вручную. Можно просто надеть садовые перчатки, взять лопатку и вырвать сорняк вручную. Выдерните весь сорняк вместе с корнями, чтобы он не вырос снова.

2. Натуральные средства. Если вы предпочитаете использовать нетоксичные гербициды для газона, вы можете приготовить натуральный состав. Добавьте уксус, соль и средство для мытья посуды в воду, чтобы получить домашний гербицид.

3. Еще один натуральный вариант — полить звездчатку кипятком.

4. Гербициды послевсходового действия. При сильном заражении может понадобиться более эффективное средство, например, гербицид послевсходового действия, предназначенный для уничтожения проросших сорняков.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Если вы решили использовать гербицид послевсходового действия для борьбы со звездчаткой, эксперты рекомендуют выбрать средство, эффективное против широколистных сорняков. Селективные гербициды более безопасны для газона, чем неселективные, которые обычно уничтожают все растения, к которым прикасаются.

Гербициды против широколистных сорняков легко найти в большинстве магазинов товаров для ландшафтного дизайна и обустройства дома. Они продаются под несколькими разными торговыми марками.

Гербицид наносите только непосредственно на сорняки. Не следует распылять неселективные гербициды в ветреные дни или если прогнозируется дождь.

Рекомендуется использовать защитную насадку на опрыскивателе для гербицидов. Также стоит накрыть окружающие растения.

Лучший способ защитить растения и газон от звездчатки — это выдергивать ее вручную или использовать избирательный гербицид для борьбы с широколистными сорняками.

Как предотвратить повторное появление звездчатки

Борьба со звездчаткой может быть долгой и трудной. После победы не стоит почивать на лаврах и считать, что звездчатка побеждена навсегда. Несколько случайно попавших в воздух семян могут запустить цикл заново. Именно поэтому необходимо переключить внимание на профилактику появления звездчатки.

Один из лучших способов предотвратить повторное появление звездчатки — поддерживать здоровье газона, чтобы трава могла вытеснить новые сорняки.

Мульчирование грядок - еще один способ борьбы с сорняками. Нанесите толстый слой органической мульчи, чтобы подавить рост звездчатки.

Избегайте чрезмерного полива. Поскольку звездчатка хорошо растет во влажных условиях, не поливайте газон или сад слишком обильно.

Используйте гербициды предварительного действия: ранней весной опрыскайте участки, где ранее росла звездчатка, гербицидом предварительного действия для широколистных сорняков, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как писал Главред, трава между плиткой — это проблема, с которой сталкиваются дачники и владельцы частных домов после затяжных летних дождей. Если с ней не бороться, то мощная корневая система растений со временем начнет раздвигать, приподнимать и разрушать тротуарную плитку, что приведет к необходимости сложного и дорогого ремонта. Читайте - как уничтожить сорняки на дорожках за сутки.

Смотрите видео - Как убрать траву в швах тротуарной плитки:

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Об источнике: The Grounds Guys The Grounds Guys - это крупная североамериканская компания, которая специализируется на профессиональном уходе за придомовыми территориями, ландшафтном дизайне и обслуживании газонов. Компания была основана в 1987 году в Канаде десятью братьями под первоначальным названием Sunshine Grounds Care. В 2010 году бренд заключил партнерство с мировым гигантом в сфере бытовых услуг Neighborly (ранее Dwyer Group), сменил название на The Grounds Guys и начал активно масштабироваться. Сеть насчитывает более 200 локаций по всей территории США и Канады. Компания регулярно входит в профессиональные рейтинги (например, Lawn & Landscape Top 100). На Youtube-канале The Grounds Guys можно найти советы, хитрости и полезные руководства, которые помогут поддерживать красоту газона круглый год.

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