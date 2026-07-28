Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

Магнитные бури 29 июля не должны существенно повлиять на самочувствие. Солнечная активность останется на "зеленом" уровне, сообщают специалисты.

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Магнитная буря 29 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чего ожидать от солнечной активности

Когда магнитная буря становится сильной

Как защитить организм от её воздействия

В среду, 29 июля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная обстановка будет оставаться относительно спокойной, поэтому большинству метеочувствительных людей не стоит ожидать значительного ухудшения самочувствия.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, солнечная активность останется умеренной. Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует об относительно спокойном состоянии магнитного поля Земли.

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Какой уровень магнитной бури прогнозируется на 29 июля

Специалисты напоминают, что геомагнитную активность оценивают по планетарному К-индексу, шкала которого имеет значения от 0 до 9. Магнитной бурей считается показатель К=5 и выше. В то же время прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые 3–4 часа.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Изменения атмосферного давления и геомагнитная активность могут провоцировать головную боль, усталость, раздражительность и стресс. Из-за таких колебаний возникает метеочувствительность - состояние, при котором организм не успевает быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды.

По данным врачей, около 70% взрослого населения Украины в той или иной степени реагируют на изменения погоды. Чаще всего дискомфорт испытывают люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как облегчить воздействие геомагнитных колебаний

Специальных лекарств от воздействия магнитных бурь не существует. Если самочувствие ухудшается, врачи советуют использовать симптоматические средства и соблюдать простые рекомендации:

спать не менее восьми часов в сутки;

выпивать 1,5–2 литра чистой воды ежедневно;

отдавать предпочтение лёгкой пище и временно отказаться от алкоголя;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

больше времени проводить на свежем воздухе.

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Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

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