Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля - стоит ли беспокоиться

Марина Иваненко
28 июля 2026, 13:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Магнитные бури 29 июля не должны существенно повлиять на самочувствие. Солнечная активность останется на "зеленом" уровне, сообщают специалисты.
Магнитная буря 29 июля
Магнитная буря 29 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чего ожидать от солнечной активности
  • Когда магнитная буря становится сильной
  • Как защитить организм от её воздействия

В среду, 29 июля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная обстановка будет оставаться относительно спокойной, поэтому большинству метеочувствительных людей не стоит ожидать значительного ухудшения самочувствия.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, солнечная активность останется умеренной. Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует об относительно спокойном состоянии магнитного поля Земли.

видео дня

Какой уровень магнитной бури прогнозируется на 29 июля

Специалисты напоминают, что геомагнитную активность оценивают по планетарному К-индексу, шкала которого имеет значения от 0 до 9. Магнитной бурей считается показатель К=5 и выше. В то же время прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые 3–4 часа.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Изменения атмосферного давления и геомагнитная активность могут провоцировать головную боль, усталость, раздражительность и стресс. Из-за таких колебаний возникает метеочувствительность - состояние, при котором организм не успевает быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды.

По данным врачей, около 70% взрослого населения Украины в той или иной степени реагируют на изменения погоды. Чаще всего дискомфорт испытывают люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как облегчить воздействие геомагнитных колебаний

Специальных лекарств от воздействия магнитных бурь не существует. Если самочувствие ухудшается, врачи советуют использовать симптоматические средства и соблюдать простые рекомендации:

  • спать не менее восьми часов в сутки;
  • выпивать 1,5–2 литра чистой воды ежедневно;
  • отдавать предпочтение лёгкой пище и временно отказаться от алкоголя;
  • избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
  • больше времени проводить на свежем воздухе.

Читайте также:

Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) - федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд.

NOAA занимается прогнозированием погоды и мониторингом климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения за Землёй.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
синоптик синоптики магнитная буря магнитные бури интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:29Украина
Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:15Война
Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Последние новости

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

Реклама
13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

Реклама
11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:43

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодняВидео

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарииВидео

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

Реклама
04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять