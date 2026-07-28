Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

Мыло для помидоров помогает отпугивать грызунов. Защита помидоров будет более эффективной, если совместить этот способ с другими методами ухода за растениями.

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Зачем развешивать мыло возле помидоров / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Как ароматное мыло помогает защитить помидоры

Каких ошибок следует избегать при использовании

Какие методы лучше всего работают в комплексе

Ароматное мыло, которое обычно используют для бытовых нужд, может стать неожиданным помощником в защите томатов от некоторых вредителей и диких животных. В то же время этот способ не является универсальным и работает только в сочетании с другими методами ухода за растениями. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Southern Living, садоводы развешивают ароматные кусочки мыла в сетчатых пакетах рядом с томатными кустами, чтобы резкий запах бергамота, эвкалипта, чайного дерева, лаванды, розмарина, сосны и мяты отпугивал оленей и мелких грызунов.

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Сетка здесь - не декоративная деталь: она нужна, чтобы намокшее мыло не капало на листья. Против грызунов схема другая - брусок натирают на терке и раскладывают стружку кольцом вокруг каждого растения, в нескольких сантиметрах от стебля. После дождя стружку нужно обновлять.

Перечень угроз для томатов довольно велик. Им вредят томатные бражники, тля, вонючие клопы и белокрылка, а спелые плоды часто привлекают белок, птиц и оленей. Именно поэтому ароматическое мыло специалисты рассматривают лишь как один из вспомогательных способов защиты, а не как универсальное решение.

Брусок безопаснее жидкого мыла

Твёрдое мыло в саду считается более безопасным, чем жидкое мыло и бытовые моющие средства, предназначенные для расщепления жиров. Такие жидкие средства могут повредить естественное восковое покрытие листьев, из-за чего растения становятся более уязвимыми к солнечным ожогам.

Для использования в саду рекомендуется выбирать мыло из биоразлагаемых растительных компонентов - кастильское или глицериновое. Зато антибактериальное мыло, а также средства, содержащие парабены, фталаты или триклозан, применять не стоит.

Раньше мыло использовали и в качестве инсектицида, однако для этого его нужно правильно развести и распылить непосредственно на вредителей. Эксперты не советуют готовить такие растворы самостоятельно, ведь это может привести к повреждению листьев и образованию мыльного налета. Для борьбы с насекомыми они рекомендуют использовать готовое инсектицидное мыло, одобренное EPA.

Видео о том, как подкормить помидоры в августе, можно посмотреть здесь:

Почему одного запаха недостаточно

Эффективность ароматического мыла имеет свои ограничения. Во-первых, разные животные по-разному реагируют на запахи. Во-вторых, если животное очень голодно, со временем оно может просто перестать обращать внимание на аромат.

Чтобы надежнее защитить урожай, специалисты советуют сочетать несколько методов. Помидоры рекомендуют высаживать рядом с базиликом и ноготками - исследования показывают, что такое соседство помогает отпугивать, в частности, трипсов. Кусты следует регулярно осматривать, а найденных гусениц убирать вручную и погружать в ведро с мыльной водой.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Также важно поддерживать участок в чистоте от сорняков, которые служат укрытием для вредителей. Для защиты от оленей самым эффективным решением остается ограждение высотой около 2,4 метра. Пестициды же рекомендуют использовать только в крайнем случае, поскольку они могут уничтожать не только вредителей, но и полезных насекомых.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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