Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

Кратко:
- Как выглядела Наоми Кэмпбелл
- Куда она направлялась
56-летняя супер модель Наоми Кэмпбелл, которая известна своими скандалами, проблемами с законом и романами, отправилась в море с дорогущей сумочкой Hermеs.
Как пишет Page Six, cупермодель была сфотографирована в субботу по пути на яхту на Ибице. На ней было бирюзовое летнее платье с оборками, бикини и шлепанцы Havaianas, а также ярко-синяя сумочка Kelly Pochette стоимостью 24 500 долларов (более 1 млн гривен).
Naomi Campbell en Ibiza ?- "TN Todo Noticias" (@Todo_Noticia1) July 27, 2026
https://t.co/STcJm92Bo4pic.twitter.com/dS74so23mJ
Дополнила этот богемный образ серебряными солнцезащитными очками "кошачий глаз", множеством браслетов из бисера, соломенной шляпой от солнца и многослойными золотыми ожерельями.
Охранник донес ее пляжную сумку и проводил к воде, где ее ждал катер, чтобы переправить на Force Blue - 232-футовую экспедиционную яхту, рассчитанную на размещение двенадцати гостей и управляемую экипажем из 21 человека.
Ранее судно принадлежало Флавио Бриаторе, руководителю команды Alpine Formula One, с которым Кэмпбелл была помолвлена до их расставания в 2003 году.
В 2010 году итальянские власти конфисковали яхту в разгар затянувшегося налогового спора и продали ее на аукционе за 7,49 миллиона евро, что, по утверждению Бриаторе, почти на 13 миллионов евро меньше ее реальной стоимости. Сегодня яхту можно арендовать примерно за 360 000 евро в неделю.
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О персоне: Наоми Кэмпбелл?
Наоми Кэмпбелл - британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Одна из "большой шестерки" супермоделей. В фэшн-индустрии имеет прозвище Черная пантера. Начала карьеру в 15 лет и сохраняет свою востребованность в профессии даже почти 40 лет спустя. Имела многочисленные проблемы с законом и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Личную жизнь скрывает, мама двоих детей (2021 и 2023 г.р.), рожденных суррогатной матерью.
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