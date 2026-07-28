Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

Наоми Кэмпбелл отправилась на прогулку на суперяхте.

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Наоми Кэмпбелл показалась с эксклюзивно сумочкой на пляже / Коллаж Главред, фото Instagram/naomi

Кратко:

Как выглядела Наоми Кэмпбелл

Куда она направлялась

56-летняя супер модель Наоми Кэмпбелл, которая известна своими скандалами, проблемами с законом и романами, отправилась в море с дорогущей сумочкой Hermеs.

Как пишет Page Six, cупермодель была сфотографирована в субботу по пути на яхту на Ибице. На ней было бирюзовое летнее платье с оборками, бикини и шлепанцы Havaianas, а также ярко-синяя сумочка Kelly Pochette стоимостью 24 500 долларов (более 1 млн гривен).

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Красотка Наоми на пляже / Скриншот Х

Дополнила этот богемный образ серебряными солнцезащитными очками "кошачий глаз", множеством браслетов из бисера, соломенной шляпой от солнца и многослойными золотыми ожерельями.

Охранник донес ее пляжную сумку и проводил к воде, где ее ждал катер, чтобы переправить на Force Blue - 232-футовую экспедиционную яхту, рассчитанную на размещение двенадцати гостей и управляемую экипажем из 21 человека.

Ранее судно принадлежало Флавио Бриаторе, руководителю команды Alpine Formula One, с которым Кэмпбелл была помолвлена ​​до их расставания в 2003 году.

Наоми Кэмпбелл приехала на отдых / ua.depositphotos.com

В 2010 году итальянские власти конфисковали яхту в разгар затянувшегося налогового спора и продали ее на аукционе за 7,49 миллиона евро, что, по утверждению Бриаторе, почти на 13 миллионов евро меньше ее реальной стоимости. Сегодня яхту можно арендовать примерно за 360 000 евро в неделю.

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О персоне: Наоми Кэмпбелл? Наоми Кэмпбелл - британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Одна из "большой шестерки" супермоделей. В фэшн-индустрии имеет прозвище Черная пантера. Начала карьеру в 15 лет и сохраняет свою востребованность в профессии даже почти 40 лет спустя. Имела многочисленные проблемы с законом и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Личную жизнь скрывает, мама двоих детей (2021 и 2023 г.р.), рожденных суррогатной матерью.

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