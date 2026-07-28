Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчивают

Городник назвал температурный диапазон, за пределами которого плоды неделями остаются зелеными, и показал, как довести их до зрелости вне грядки.

https://glavred.info/sad-ogorod/zelenye-pomidory-pokrasneyut-za-schitannye-dni-priem-o-kotorom-dachniki-umalchivayut-10784051.html Ссылка скопирована

Созревание помидоров - эксперт назвал идеальную температуру для плодов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему помидоры долго остаются зелеными и не краснеют

Как ускорить созревание томатов в домашних условиях

При какой температуре созревают помидоры на кусте

Зеленые помидоры, которые уже достигли своего максимального размера, но неделями отказываются краснеть, - распространенная проблема в разгар лета. Большинство садоводов считает, что плодам не хватает солнечного света, и обрывает защитную листву, ухудшая ситуацию. На самом деле же главная причина остановки созревания - это температурный шок и жара. Огородник и автор популярного YouTube-канала "The Gardening Channel With James Prigioni" Джеймс Приджиони рассказал, как жаркая погода блокирует синтез красного пигмента и что следует сделать для быстрого сбора урожая.

видео дня

На его участке площадью менее двух квадратных метров высажено несколько десятков кустов, которые как раз входят в первую волну сбора урожая.

Главред выяснил, какие ранние сорта помидоров созревают быстрее всего.

При какой температуре созревают помидоры на кусте

Многие садоводы в жару поступают противоположно тому, что нужно: обрывают зелень, чтобы открыть грозди свету. На самом деле существует узкий температурный диапазон, за пределами которого биохимия в плоде работает против хозяев грядки.

"Идеальная температура для созревания помидоров составляет примерно от 20 до 24 градусов. Когда температура поднимается выше 27 градусов, это на самом деле замедляет образование пигментов в помидоре, придающих ему красный цвет", - отметил Приджиони.

Именно поэтому после нескольких прохладных дней урожай нередко "вспыхивает" цветом почти одновременно.

Еще один аргумент против чрезмерного обрывания зелени - ожоги на кожице, которые специалист фиксирует в самые жаркие дни на крупноплодных томатах.

"Поэтому, если солнце палит на эти плоды, они будут нагреваться. Если же они находятся в тени, это поможет снизить температуру и ускорить процесс созревания", - подчеркивает огородник.

Смотрите видео о том, нужно ли уменьшать полив томатов во время созревания:

Можно ли срывать зеленые помидоры для дозревания

Держать все грозди на кусте до последнего - не лучшая стратегия. Есть момент, после которого плод становится полностью автономным от растения, и его можно снимать с грядки без потери вкусовых качеств.

"Эту стадию называют стадией бланшевой зрелости. Когда помидоры достигают этого этапа, им не обязательно оставаться на растении, чтобы дозреть. Вы можете срезать такой помидор, занести его в помещение и дать ему дозреть при комнатной температуре", - отмечает Приджиони.

Зачем класть яблоко или банан к зеленым помидорам

Темпы процесса дозревания в помещении можно регулировать с помощью обычного спелого фрукта из кухонной вазы.

"Бананы и яблоки выделяют этилен - природный растительный гормон, который способствует созреванию помидоров. Вы можете положить помидоры в коробку, закрыть её и проверять каждый день, чтобы следить за созреванием", - советует специалист.

Ранний сбор урожая имеет ещё один практический бонус - он снижает риск повреждения плодов птицами и грызунами.

"Если у вас много проблем с белками и другими мелкими животными, стоит собрать часть плодов ещё на стадии бланшевой зрелости, занести их в дом и дать дозреть там, чтобы вы успели собрать урожай до того, как к нему доберутся животные", - предупреждает огородник.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Как правильно пасынковать томаты для быстрого созревания

Разница между кустом, дающим урожай, и зеленой стеной закладывается еще в начале сезона. Огородник демонстрирует два соседних варианта: неформованный куст расползся почти на 1,2 метра во всех направлениях и не имеет ни одного спелого плода, тогда как шпалерный ряд рядом уже даёт первый урожай.

"Первое, что я делаю для контроля роста моих индетерминантных томатов, - это выборочное удаление боковых побегов, особенно когда растение ещё молодое, чтобы направить его рост в один главный стебель. Конечно, я не удаляю каждый побег или каждый лист, ведь растениям нужна зеленая масса для фотосинтеза, чтобы созревали плоды и плодоношение продолжалось вплоть до конца сезона", - отметил Приджиони.

В то же время чрезмерная бережливость вредит не меньше: оголенный куст с десятками завязей просто не выдержит такую нагрузку и остановится в развитии.

"Если подумать об этом просто, то это как будто у растения есть определенный запас энергии. Поэтому нам нужно сбалансировать энергию между образованием плодов и новым ростом", - убежден огородник.

Нижние листья, которые касаются почвы или имеют первые признаки болезней, он удаляет без колебаний. Такое прореживание заметно улучшает циркуляцию воздуха внутри плотной посадки.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Как формировать томаты на шпалере по методу опускания стебля

Вертикальное выращивание томатов на одном стебле позволяет экономить место и получать максимальный урожай даже с участка площадью в один квадратный метр. Чтобы индетерминантные (высокорослые) кусты не перерастали шпалеру и продолжали плодоносить до конца сезона, огородник применяет технологию опускания стебля.

"Поскольку мы выращиваем томаты на шпалерах, они довольно быстро вырастают в высоту. Благодаря специальной системе крепления растение можно легко защелкнуть и опустить вниз. После сбора нижних плодов и удаления листьев стебель просто наклоняется вниз вдоль грядки. Это позволяет удерживать верхушку на удобной высоте для ухода и сбора урожая", - объясняет Приджиони.

Почему помидоры трескаются на кустах и стоит ли уменьшать полив

В дачной практике популярен совет держать грядку "на полуголодном режиме", чтобы подтолкнуть куст к финишу.

"Некоторые считают, что для ускорения созревания нужно подвергать томатные кусты стрессу, например, ограничивая полив, но, на мой взгляд, это не лучшая идея. Если вы слишком ограничите полив, почва пересохнет, а затем, во время сильного дождя или обильного полива, помидоры просто растрескаются", - отмечает огородник.

Цена такого эксперимента, по оценке блогера, несоразмерна результату: возможное созревание нескольких плодов приведет к потере общего урожая.

Чем подкормить помидоры после пикировки / Инфографика: Главред

Зачем мульчировать томаты в жару

Альтернатива искусственному стрессу - стабильный режим увлажнения без резких колебаний. В этом помогает защитный слой органики, который действует сразу на два фронта.

"Толстый слой мульчи из древесной щепы помогает поддерживать почву постоянно влажной, а также охлаждает её во время экстремальных летних температур", - отмечает огородник.

Какие ранние сорта помидоров созревают быстрее всего

График сбора урожая зависит не только от агротехники. Решающим фактором часто становится сам выбор семян задолго до сезона.

"Один из самых простых способов получить помидоры, созревающие раньше, - это просто выращивать сорта и виды помидоров, которые созревают раньше", - констатирует блогер.

Логика проста: чем крупнее плод по замыслу селекционера, тем дольше он набирает массу перед финальной стадией. Мелкоплодные линейки проходят этот этап в сжатые сроки.

"С другой стороны, если вы выращиваете черри, они растут быстро, быстро достигают зрелого размера, а затем быстро созревают", - отмечает Приджиони.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Какие мелкоплодные сорта томатов дают самый высокий урожай

Помимо ранних сортов, специалист советует всегда держать на грядке проверенные временем мелкоплодные сорта. По его словам, мелкие томаты позволяют регулярно собирать свежий урожай для перекусов, пока крупные плоды типа "бифштекс" только набирают вес.

Среди обязательных позиций для ежегодного выращивания Приджиони называет сорт "Super Sweet 100", который отличается исключительной урожайностью и устойчивостью, а также цветные линейки "Pink Bumblebee" и "Purple Bumblebee".

"Сорт "Super Sweet 100" должен быть на каждом участке. Это невероятно здоровые, урожайные кусты, которые быстро дают огромное количество сладких плодов", - подытоживает блогер.

Читайте также:

Об источнике: The Gardening Channel With James Prigioni The Gardening Channel With James Prigioni - это один из самых популярных англоязычных YouTube-каналов о садоводстве, огородничестве и создании "пищевых лесов" (food forest), который ведет американский садовод Джеймс Приджиони (James Prigioni). Канал был создан в 2012 году и посвящён органическому выращиванию овощей, фруктов и ягод, а также созданию продуктивных экосистем на приусадебном участке. Основная тематика канала охватывает естественное земледелие, пермакультуру, выращивание овощей без использования гербицидов и пестицидов, создание многоярусных садов и повышение плодородия почвы. Автор демонстрирует свой собственный сад в штате Нью-Джерси, делится практическими советами по посадке, уходу за растениями, компостированию, мульчированию и получению высоких урожаев экологичными методами. Особенностью проекта является сочетание обучающего контента с экспериментами. На канале регулярно выходят видео о выращивании растений из семян и остатков овощей, тестировании различных способов посадки, обустройстве теплиц, высоких грядок и пищевых лесов. Среди самых популярных роликов - эксперименты по повторному выращиванию овощей из магазинных продуктов, посадке картофеля в картонных коробках и созданию грядок из подручных материалов. Канал пользуется большой популярностью среди садоводов по всему миру. По состоянию на 2026 год у него около 1,9 миллиона подписчиков, более 220 миллионов просмотров и свыше 700 видео. В сообществах садоводов канал The Gardening Channel With James Prigioni регулярно рекомендуют как один из лучших источников практических знаний об органическом огородничестве и пермакультуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред