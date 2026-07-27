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Сантехник не понадобится: простой трюк быстро справится с сильным засором

Алексей Тесля
27 июля 2026, 18:55
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Специалисты объясняют, что сода и уксус действительно вступают в кислотно-щелочную реакцию.
Як швидко почистити злив у раковині
Как прочистить слив раковины / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Многие используют для прочистки пищевую соду и столовый уксус
  • Можно повторять процедуру примерно раз в месяц в качестве профилактики
  • Вместо уксуса некоторые используют смесь пищевой соды с поваренной солью

Засорившийся канализационный слив не всегда требует покупки дорогостоящих средств или вызова сантехника.

Если проблема только начинает появляться, справиться с ней можно с помощью простых продуктов, которые есть практически на каждой кухне, пишет Express.

видео дня

Многие хозяйки используют для этого пищевую соду и столовый уксус. При смешивании этих компонентов происходит активная химическая реакция с образованием пузырьков, которые помогают разрушить небольшие загрязнения и освежить слив.

Как использовать соду и уксус

Для очистки рекомендуется засыпать в слив около стакана пищевой соды, после чего влить два стакана уксуса. Затем отверстие закрывают тканью или пробкой и оставляют смесь действовать примерно на 10 минут.

После этого слив промывают большим количеством горячей воды. Чтобы избавиться от неприятного запаха, некоторые также добавляют сок половины лимона.

Сторонники этого метода советуют повторять процедуру примерно раз в месяц в качестве профилактики.

Насколько эффективен этот способ

Специалисты объясняют, что сода и уксус действительно вступают в кислотно-щелочную реакцию, в результате которой выделяется углекислый газ. Образующиеся пузырьки способны ослабить небольшие отложения внутри труб, а горячая вода помогает смыть их.

Однако такой способ подходит лишь при незначительных засорах. Если причиной стали плотные жировые отложения, волосы или серьезная пробка, домашние средства могут оказаться недостаточно эффективными.

Какие есть альтернативы

Вместо уксуса некоторые используют смесь пищевой соды с поваренной солью. Компоненты засыпают в слив, оставляют на несколько часов или на ночь, а затем промывают горячей водой.

Еще один вариант - использовать только соль. Она помогает частично удалить жировой налет со стенок труб, особенно если после процедуры тщательно промыть слив горячей водой. Хотя такие методы не заменяют профессиональную прочистку, они могут помочь поддерживать трубы в хорошем состоянии и снизить вероятность образования засоров.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии
/ Инфографика: Главред

Какой способ очистки канализации считается самым эффективным

Эксперты в сфере обслуживания канализационных систем отмечают, что одним из наиболее действенных способов устранения засоров является гидродинамическая промывка. Во время такой процедуры трубы очищают мощным потоком воды, который подается под высоким давлением.

Для проведения работ используется специальное оборудование, состоящее из насоса, резервуара для воды, гибкого шланга и сменных насадок. Сильная водяная струя эффективно удаляет жировые отложения, известковый налет, остатки бытовых отходов и другие загрязнения, мешающие нормальному прохождению воды.

По словам специалистов, этот метод не только быстро восстанавливает проходимость канализации, но и очищает внутреннюю поверхность труб без риска их повреждения. Кроме того, после такой обработки стенки труб дольше остаются чистыми, что снижает вероятность образования новых засоров.

Смотрите видео - как устранить засор:

В видео авторы демонстрируют, как справиться с сильным засором кухонной раковины, из-за которого вода перестала нормально уходить в слив. Они последовательно показывают весь процесс - от поиска причины непроходимости до полного восстановления работы канализации.

Для очистки труб применяется комплексный подход. Сначала плотную пробку разрушают с помощью сантехнического троса, затем используют вантуз, чтобы улучшить проходимость, а в завершение обрабатывают слив специальным средством, которое помогает растворить жировые отложения и остатки загрязнений.

По ходу работы авторы объясняют, почему каждый из методов эффективен в той или иной ситуации, делятся полезными советами и показывают результат после каждого этапа. В итоге они приходят к выводу, что наиболее надежного эффекта удалось добиться благодаря сочетанию сразу нескольких способов очистки, что позволило полностью восстановить нормальный слив воды.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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