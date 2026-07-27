Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

Марина Иваненко
27 июля 2026, 17:45обновлено 27 июля, 18:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
"Маминый сынок" - это калька с русского языка. Как правильно сказать это на украинском, объяснила лингвист и назвала исконные эквиваленты этого выражения.
Как правильно сказать на украинском языке
Как правильно сказать на украинском / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Почему слово "мамкин" считается ошибкой
  • Какими словами его лучше заменить

В блогах, соцсетях и повседневной речи нередко встречается выражение "мамкин сынок". Так обычно называют взрослых мужчин, которые во всем зависят от матери и не могут самостоятельно принимать решения. Впрочем, эта фраза является русицизмом и не соответствует нормам украинского литературного языка.

Лингвист Мария Словолюб отмечает, что в украинском языке есть немало древних, точных и благозвучных слов, которыми можно легко заменить это суржиковое выражение.

видео дня

Чем заменить русскую кальку "мамкин сынок"

В зависимости от того, какой оттенок значения вы хотите передать, можно использовать один из следующих вариантов:

Матусин сынок - ближайший аналог, если нужен буквальный перевод.

"Мамий" или "мамчич" - разговорные слова, обозначающие человека, который слишком сильно привязан к матери.

Пестун или пестий - так называют человека, которого с детства чрезмерно баловали и ни в чём не ограничивали.

"Мазунчик", "мазун" или "мазий" - слова, обозначающие человека, которого чрезмерно опекают и оберегают от любых трудностей.

То, что эти слова являются исконно украинскими, подтверждают и древние фамилии, сохранившиеся до наших дней: Мамий, Мазий, Мазун и Мамчич.

Если же речь идет о взрослом мужчине, не имеющем собственного мнения, ситуацию можно описать и несколькими словами: "под маминым крылом", "мамин любимец" или "слишком зависимый от матери".

Видео о том, как правильно сказать на украинском "мамин сынок", можно посмотреть здесь:

Почему слово "мамин" - это ошибка

Слово "мамкин" противоречит нормам украинского языка. При образовании притяжательных прилагательных буква "к" перед суффиксом "-ин" заменяется на ":

дочка - доччин;

бабка - бабчин;

мамка - мамчин.

Поэтому формы "мамкин" и "мамкін" являются кальками с русского языка. Если вы все же хотите использовать это выражение, грамматически правильно говорить "мамчин сынок". В то же время лингвисты советуют отдавать предпочтение исконно украинским аналогам, например "мамий", "мазунчик" или "пестун".

Читайте также:

О персоне: Мария Словолюб

Мария Словолюб - украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет страницу в Instagram slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям.

В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык образование культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

19:43Война
Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:21Аналитика
Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

18:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

Последние новости

19:43

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

19:24

Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

19:21

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:10

Почему блокада Чёрного моря открывает для РФ возможность для мирных переговоров: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Замораживание вредит продуктам — что не стоит класть в морозилку

Если Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — ШапранЕсли Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — Шапран
18:56

Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько днейВидео

18:55

Сантехник не понадобится: простой трюк быстро справится с сильным засоромВидео

18:20

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

17:45

"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

Реклама
17:35

Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

17:34

Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности

17:34

Названы цели новых массированных ударов по городам Украины: куда будет бить Россия

17:26

Не дает покоя Бандера: в Польше поставила свои условия для вступления Украины в ЕС

17:09

Август 2026 года: какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака

16:53

Путь к богатству откроется для трех знаков зодиака — кто скоро разбогатеет

16:53

За 5 лет НАПК так и не смогло наказать Главу ДРС Алексея Кучера за миллионы долларов в крипте неизвестного происхождения

16:49

Не всё то золото, что земля: как долго придётся выходить в кэш?

16:44

Где сейчас золото Полуботка и почему его не отдали украинцам: история получила продолжениеВидео

16:35

Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

16:32

Путин внезапно начал выходить к людям: в СМИ раскрыли причину необычного поведения

Реклама
16:29

Зачем в СССР делали заправки с подачей бензина сверху: настоящая причина удивит

16:26

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизньВидео

16:13

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 28 июля

15:57

Нападение на выставку в Киевской области, в результате которого погибли 11 человек: какое решение принял суд в отношении организатора

15:55

Большинство готовит куриную печень неправильно: два ингредиента сделают ее идеальной

15:53

Что делать, если постоянно течет бачок унитаза: быстрый ремонт без инструментов

15:53

Жара или дожди осенью: о чем говорят народные приметы 28 июля

15:33

Экспертов по делам НАБУ пытаются поставить на службу обвинению - экс-прокурор САП

15:19

Неудачный выбор: какие цветы не стоит дарить на день рождения

15:14

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для РоссииВидео

15:02

Пауза, а затем резкий прорыв в финансах: гороскоп Таро на август 2026 для ОвновВидео

14:31

Для чего опытные кулинары добавляют муку к огурцам: гениальный кухонный лайфхак

13:45

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

13:37

Догадываются единицы: что на самом деле означает выражение "ханьки м’яти"

13:33

Тест на IQ: нужно найти два уникальных пляжных предмета за 10 секунд

13:05

"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на WildberriesВидео

12:49

Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

12:40

Как правильно выбрать товары и спланировать ремонт в доме новости компании

12:19

Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу на зиму

11:53

О кастрюле можно забыть: лайфхак для стерилизации детской бутылочки за 15 минут

Реклама
11:51

Березка исчезнет навсегда: садовник назвал хитрый трюк против сорнякаВидео

11:32

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

11:10

Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды

11:05

Даже очень старая терка станет острой за считанные минуты: как заточить ее дома

10:56

"Есть данные разведки": Зеленский раскрыл новый план Путина на осень

10:28

Роскошное цветение гарантировано: какие растения нужно обязательно обрезать в августе

10:22

Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут

09:49

Гороскоп на завтра, 28 июля: Тельцам — прибыль, Скорпионам — успех

09:42

Баллистика РФ становится новым вызовом: в Украине серьезный дефицит ракет для ПВО

08:43

Против Украины могут открыть новый фронт: Зеленский назвал страну

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять