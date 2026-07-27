"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

"Маминый сынок" - это калька с русского языка. Как правильно сказать это на украинском, объяснила лингвист и назвала исконные эквиваленты этого выражения.

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Как правильно сказать на украинском / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему слово "мамкин" считается ошибкой

Какими словами его лучше заменить

В блогах, соцсетях и повседневной речи нередко встречается выражение "мамкин сынок". Так обычно называют взрослых мужчин, которые во всем зависят от матери и не могут самостоятельно принимать решения. Впрочем, эта фраза является русицизмом и не соответствует нормам украинского литературного языка.

Лингвист Мария Словолюб отмечает, что в украинском языке есть немало древних, точных и благозвучных слов, которыми можно легко заменить это суржиковое выражение.

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Чем заменить русскую кальку "мамкин сынок"

В зависимости от того, какой оттенок значения вы хотите передать, можно использовать один из следующих вариантов:

Матусин сынок - ближайший аналог, если нужен буквальный перевод.

"Мамий" или "мамчич" - разговорные слова, обозначающие человека, который слишком сильно привязан к матери.

Пестун или пестий - так называют человека, которого с детства чрезмерно баловали и ни в чём не ограничивали.

"Мазунчик", "мазун" или "мазий" - слова, обозначающие человека, которого чрезмерно опекают и оберегают от любых трудностей.

То, что эти слова являются исконно украинскими, подтверждают и древние фамилии, сохранившиеся до наших дней: Мамий, Мазий, Мазун и Мамчич.

Если же речь идет о взрослом мужчине, не имеющем собственного мнения, ситуацию можно описать и несколькими словами: "под маминым крылом", "мамин любимец" или "слишком зависимый от матери".

Видео о том, как правильно сказать на украинском "мамин сынок", можно посмотреть здесь:

Почему слово "мамин" - это ошибка

Слово "мамкин" противоречит нормам украинского языка. При образовании притяжательных прилагательных буква "к" перед суффиксом "-ин" заменяется на "ч":

дочка - доччин;

бабка - бабчин;

мамка - мамчин.

Поэтому формы "мамкин" и "мамкін" являются кальками с русского языка. Если вы все же хотите использовать это выражение, грамматически правильно говорить "мамчин сынок". В то же время лингвисты советуют отдавать предпочтение исконно украинским аналогам, например "мамий", "мазунчик" или "пестун".

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О персоне: Мария Словолюб Мария Словолюб - украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет страницу в Instagram slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям. В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

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