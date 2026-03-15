Умер звезда соцсетей "Дед Толя": чем запомнился самый знаменитый дедушка

Вы узнаете:
- "Дед Толя" скончался в возрасте 88 лет
- Мужчина умер после осложнений, возникших после операции
Популярный интернет-персонаж, которого пользователи сети знали как "Деда Толю", скончался в возрасте 88 лет.
Он приобрёл известность благодаря коротким юмористическим роликам и исполнению песен, в которых с иронией рассказывал о повседневных жизненных ситуациях, сообщил его внук Александр Гусин на своей странице в Instagram.
По его словам, пожилой мужчина умер после осложнений, возникших после сложной операции. "Только что позвонили к моей маме и сказали, что деда не стало", — сказал внук Александр.
Он рассказал, что медики боролись за жизнь родственника после хирургического вмешательства, однако состояние оказалось слишком тяжёлым. Врачи планировали провести ампутацию из-за серьёзного заболевания, но спасти пациента не удалось.
Дед Толя стал известен благодаря видео в социальных сетях, где появлялся в комичных сценках и делился простыми, но меткими фразами о жизни. Его ролики активно распространялись на платформах TikTok и YouTube, а образ "Деда Толи" со временем превратился в интернет-мем.
