Умер звезда соцсетей "Дед Толя": чем запомнился самый знаменитый дедушка

Дед Толя умер после осложнений, возникших после сложной операции, сообщил его внук.

Скончался знаменитый "Дед Толя"

Популярный интернет-персонаж, которого пользователи сети знали как "Деда Толю", скончался в возрасте 88 лет.

Он приобрёл известность благодаря коротким юмористическим роликам и исполнению песен, в которых с иронией рассказывал о повседневных жизненных ситуациях, сообщил его внук Александр Гусин на своей странице в Instagram.

По его словам, пожилой мужчина умер после осложнений, возникших после сложной операции. "Только что позвонили к моей маме и сказали, что деда не стало", — сказал внук Александр.

Он рассказал, что медики боролись за жизнь родственника после хирургического вмешательства, однако состояние оказалось слишком тяжёлым. Врачи планировали провести ампутацию из-за серьёзного заболевания, но спасти пациента не удалось.

Дед Толя стал известен благодаря видео в социальных сетях, где появлялся в комичных сценках и делился простыми, но меткими фразами о жизни. Его ролики активно распространялись на платформах TikTok и YouTube, а образ "Деда Толи" со временем превратился в интернет-мем.

