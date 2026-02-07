Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

Руслана в восторге от голоса певицы Lelѐka.

Руслана удивила заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана

Украинская известная певица и член жюри украинского Национального отбора на Евровидение-2026 Руслана назвала свою фаворитку конкурса.

Во время эфира отбора Руслана призвала отправить участницу Lelѐka на песенный конкурс.

Артистка немного колебалась, но все же заявила, что украинские исполнители очень сильные и в Украины есть перспектива на Евровидении.

Lelѐka / фото: скрин видео

"Я хочу сказать очень ответственные слова, я взвесила и говорю сейчас сердцем. В условиях войны нам нужно кое-что, что сильнее, чем оружие, нам нужно попасть в людские сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, стиль и потенциальная хитовость. Мы можем дать меседж, импульс, что Украина взлетит, она уже взлетает. У нас есть самородок и я вас призываю отправить на Евровидение у Вене певицу Лелеку", - сказала Руслана.

Высказывание Русланы / фото: скрин instagram.com/suspilne.eurovision/

Но поклонники не оценили слова артистки и высказали свое мнение в комментариях.

"Почему это вышло в эфир? Разве это не против правил? Когда жюри занимается агитацией!";

"Почему судья агитирует?";

"Руслана лицемерка немного, выходит продвигающая патриотку из Германии", - отметили украинцы.

Руслана Лыжичко / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица Lelѐka представила свою песню "Ridnym" на украинском Национальном отборе-2026 и удивила сильным и в то же время нежным исполнением. Ранее поклонники уже писали в соцсетях, что артистку "можно слушать вечно".

А также певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Артист выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером семь.

О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

