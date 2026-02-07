РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

Российские оккупанты значительно замедлились на многих направлениях фронта.

РФ замедлилась на фронте / коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Что известно:

РФ замедлилась на фронте

Россияне не смогут захватить Донбасс в 2026 году

Российские оккупанты значительно замедлились на фронте. Сейчас они показывают худшие результаты с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил бригадный генерал, командир 3 армейского корпуса Андрей Билецкий, сообщают Факты.

Он добавил, что сейчас украинские защитники делают все возможное, чтобы завести россиян в патовую и безнадежную ситуацию. Украина хочет лишить РФ возможности наступать на фронте. В таком случае можно будет садиться за стол переговоров с сильной позицией.

"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", - сказал Билецкий.

При этом генерал убежден, что россияне не смогут выполнить свой план. Сейчас они рассчитывают на энергетический террор против населения.

"Если мы переживем морозы и сможем остановить россиян, они поймут, что даже не 1 апреля, а 2026 год и захват Донбасса – это абсурд. Тогда у них будут стимулы садиться за стол переговоров", – сказал Билецкий.

Когда может закончиться война – мнение эксперта

Командир Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили в чате на Главреде рассказал, когда может закончиться война.

Он убежден, что это зависит от интенсивности поставок вооружения Украине, но от США не стоит ждать интенсивных поставок.

"Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны. А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну", - сказал Мамулашвили.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о сроках окончания войны, ведь сейчас нет целостной картины по помощи Украине.

"Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - добавил он.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Ранее сообщалось, что едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Недавно стало известно, что делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществили взаимное освобождение по 157 военнопленных.

