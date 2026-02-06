НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

Украинцам советуют оформить покупки заранее.

НП приостанавливает обработку посылок / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

В чем причина

Когда возобновится работа

Новая почта временно приостанавливает обработки заказов из Китая. Причиной станет празднование Китайского Нового года, из-за которого склад компании в Гуанчжоу не будет работать почти две недели.

По информации сервиса, с 11 по 25 февраля 2026 года персонал склада полностью уходит на праздничные выходные. В этот период обработка, сортировка и отправка посылок в Украину осуществляться не будут.

Что будет с посылками из Китая

В NP Shopping подчеркнули, что все заказы, которые поступят на склад во время паузы, не потеряются. Однако их отправка будет отложена до первого рабочего рейса после завершения праздников — 25 февраля 2026 года.

Таким образом, фактическая доставка товаров из Китая может задержаться минимум на две недели, даже если продавец отправил заказ вовремя.

В компании рекомендуют заранее учитывать изменения в графике работы, особенно тем, кто планирует заказывать товары из китайских интернет-магазинов в феврале.

В NP Shopping советуют либо оформить покупки заранее, либо быть готовыми к задержкам доставки из-за длительных выходных в Китае.

Празднование Китайского Нового года традиционно сопровождается массовыми остановками складов, фабрик и логистических центров, поэтому подобные паузы в доставке происходят ежегодно.

Украинцам, которые ожидают срочные заказы из Китая, стоит учитывать этот фактор, чтобы избежать неприятных сюрпризов и задержек.

Новая Почта приостанавливает обработку посылок из Китая / Фото: npshopping.com

Как писал Главред, два крупнейших почтовых оператора Украины изменили правила работы с наложенным платежом. Новые ограничения повлияют на физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн, отправляя посылки Новой почтой или Укрпочтой.

Напомним, весной 2025 года Новая почта обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.

Что такое "Новая почта"? "Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

