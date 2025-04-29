Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

Известно, какими будут тарифы отправки посылок в разные страны.

https://glavred.info/economics/novaya-pochta-izmenila-tarify-dostavki-posylok-skolko-teper-nuzhno-platit-10660067.html Ссылка скопирована

Новая почта изменила тарифы / коллаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp

Кратко:

Новая почта изменила тарифы для международной доставки

Стоимость посылки будет рассчитываться по фактическому весу

Также цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг

Почтовый оператор Новая почта обновил тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. Об этом Новая почта сообщила в Telegram.

Там отметили, что если отправление объемное, но легкое - например, шляпа - платить придется только за вес, а не за размеры. В частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше.

видео дня

Также сообщается о введении градации тарифов для мелких грузов - не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг, а не одной для всех.

В целом для разных стран действуют разные тарифы. Так, отправления в Польшу стоят:

весом до 0,1 кг - 330 грн;

до 0,25 кг - 350 грн;

до 0,5 кг - 370 грн;

до 1 кг - 400 грн;

за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 20 грн.

Отправления в США стоят:

весом до 0,1 кг - 350 грн;

до 0,25 кг - 450 грн;

до 0,5 кг - 600 грн;

до 1 кг - 900 грн;

за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 280 грн.

Отправления в Канаду стоят:

весом до 0,1 кг - 450 грн;

до 0,25 кг - 500 грн;

до 0,5 кг - 700 грн;

до 1 кг - 1 000 грн;

за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 280 грн.

Отправка в Чехию, Литву, Германию, Словакию стоит:

весом до 0,1 кг - 480 грн;

до 0,25 кг - 500 грн;

до 0,5 кг - 520 грн;

до 1 кг - 550 грн;

за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 45 грн.

Отправления в Италию, Латвию, Францию, Великобританию стоят:

весом до 0,1 кг - 880 грн;

до 0,25 кг - 900 грн;

до 0,5 кг - 920 грн;

до 1 кг - 950 грн;

за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 55 грн.

Отправления в Испанию стоят:

весом до 0,1 кг - 1 050 грн;

до 0,25 кг - 1 070 грн;

до 0,5 кг - 1 100 грн;

до 1 кг - 1 150 грн;

за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 45 грн.

Стоит добавить, что в тарифах доставки в США и Канаду учтена стоимость вручения по адресу. Для других стран - доставка между отделениями.

Изменение тарифов - что известно

Как сообщал Главред, председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов заявил, что в Украине владельцы карт от Ощадбанка могут существенно сэкономить на доставке от Укрпочты.

8 апреля оператор мобильной связи Киевстар обновил условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах подписки.

Кроме того, с 1 апреля оператор связи Vodafone предлагает бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.

Читайте также:

Что такое Новая почта? Новая почта - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред