Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

Кратко:
- Новая почта изменила тарифы для международной доставки
- Стоимость посылки будет рассчитываться по фактическому весу
- Также цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг
Почтовый оператор Новая почта обновил тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. Об этом Новая почта сообщила в Telegram.
Там отметили, что если отправление объемное, но легкое - например, шляпа - платить придется только за вес, а не за размеры. В частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше.
Также сообщается о введении градации тарифов для мелких грузов - не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг, а не одной для всех.
В целом для разных стран действуют разные тарифы. Так, отправления в Польшу стоят:
- весом до 0,1 кг - 330 грн;
- до 0,25 кг - 350 грн;
- до 0,5 кг - 370 грн;
- до 1 кг - 400 грн;
- за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 20 грн.
Отправления в США стоят:
- весом до 0,1 кг - 350 грн;
- до 0,25 кг - 450 грн;
- до 0,5 кг - 600 грн;
- до 1 кг - 900 грн;
- за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 280 грн.
Отправления в Канаду стоят:
- весом до 0,1 кг - 450 грн;
- до 0,25 кг - 500 грн;
- до 0,5 кг - 700 грн;
- до 1 кг - 1 000 грн;
- за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 280 грн.
Отправка в Чехию, Литву, Германию, Словакию стоит:
- весом до 0,1 кг - 480 грн;
- до 0,25 кг - 500 грн;
- до 0,5 кг - 520 грн;
- до 1 кг - 550 грн;
- за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 45 грн.
Отправления в Италию, Латвию, Францию, Великобританию стоят:
- весом до 0,1 кг - 880 грн;
- до 0,25 кг - 900 грн;
- до 0,5 кг - 920 грн;
- до 1 кг - 950 грн;
- за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 55 грн.
Отправления в Испанию стоят:
- весом до 0,1 кг - 1 050 грн;
- до 0,25 кг - 1 070 грн;
- до 0,5 кг - 1 100 грн;
- до 1 кг - 1 150 грн;
- за каждый последующий килограмм нужно будет доплачивать по 45 грн.
Стоит добавить, что в тарифах доставки в США и Канаду учтена стоимость вручения по адресу. Для других стран - доставка между отделениями.
Изменение тарифов - что известно
Как сообщал Главред, председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов заявил, что в Украине владельцы карт от Ощадбанка могут существенно сэкономить на доставке от Укрпочты.
8 апреля оператор мобильной связи Киевстар обновил условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах подписки.
Кроме того, с 1 апреля оператор связи Vodafone предлагает бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.
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Что такое Новая почта?
Новая почта - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.
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