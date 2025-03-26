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Изменения коснулись почти всех тарифов: известный оператор связи обновляет цены

Анна Косик
26 марта 2025, 12:35
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Повышение цен связано с обновлением линейки некоторых тарифов.
телефон, Vodafone
Vodafone увеличивает объем услуг в тарифах / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/VFUkraine

Главное:

  • С 1 апреля Vodafone обновляет линейку бизнес-тарифов
  • Оператор повышает стоимость тарифов из-за увеличения объемов услуг

С 1 апреля оператор связи Vodafone будет предлагать бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.

Как сообщили в компании, решение о повышении цен на тарифы приняли после анализа потребностей бизнес-абонентов и в связи с ростом пользования услугами мобильной связи в последнее время.

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"Vodafone увеличивает объемы своих услуг в тарифах: в частности объем мобильного интернет-трафика и количество доступных минут для разговоров с абонентами в Украине", - говорится в сообщении.

Теперь стоимость услуг в обновленной тарифной линейке будет составлять:

  • Business Pro - 270 грн/мес.
  • Business Unlim - 360 грн/мес.
  • Business Unlim Plus - 450 грн/мес.
  • Business Ultra L - 600 грн/мес.
  • Business Ultra XL - 850 грн/мес.

Повышение цен в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 апреля 2025 года для всех производителей и импортеров табачных изделий будет действовать новый коэффициент, по которому будут рассчитывать минимальный акцизный налог. Этот показатель составит 1,1 и будет действовать до конца года, что, предварительно, повлияет на цены на сигареты.

Ранее сообщалось, что в Украине постоянно растут цены на твердый сыр. В среднем стоимость продукта подскочила более чем на 120 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что в Украине поднялась стоимость свеклы. Стоимость овоща подскочила с 16 - 17 гривен за килограмм до 17 - 20, хотя цены на другие овощи на украинском рынке были достаточно стабильны.

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Что известно о компании Vodafone

Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, в частности мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

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