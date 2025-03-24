Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

Вы узнаете:
- Почему цены на сливочное масло растут
- Сколько стоит пачка молочного продукта в магазинах
В Украине продолжают расти цены на сливочное масло. По данным Госстата, за год стоимость молочного продукта выросла на 32,2%. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН.
По его словам, основной причиной роста цен на сливочное масло является подорожание кормов, что обусловлено низким урожаем в 2024 году.
Второй фактор - повышение стоимости электроэнергии.
Эксперт объяснил, что производство молока требует много энергии, ведь молочные заводы используют электричество не только для изготовления продукции, но и для хранения сырья в холодильниках.
"Что происходит сегодня с электричеством? Цена растет. К тому же продолжаются обстрелы", - сказал Пендзин.
Он подчеркнул, что в случаях, когда Украина сталкивается с отключениями электроэнергии, заводы вынуждены работать на генераторах, таким образом, себестоимость продукции еще больше возрастает.
Третий фактор - дефицит кадров в производственной сфере из-за мобилизации. По словам Пендзина, по состоянию на сегодня, предприятиям трудно найти квалифицированных работников, в частности водителей большегрузных машин.
"Это три главных фактора, которые сегодня способствуют росту цен не только на масло, но и на другие продукты", - резюмировал Пендзин.
Напомним, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред, цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм.
В то же время цены на хлеб в Украине продолжают расти. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция продолжается. До конца года цены могут вырасти в целом на 20%.
Кроме того, перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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