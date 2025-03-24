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Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

Марина Фурман
24 марта 2025, 19:00обновлено 24 марта, 19:34
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Эксперт сказал, почему на украинском рынке стремительно дорожает один из молочных продуктов.
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В Украине существенно подорожало масло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему цены на сливочное масло растут
  • Сколько стоит пачка молочного продукта в магазинах

В Украине продолжают расти цены на сливочное масло. По данным Госстата, за год стоимость молочного продукта выросла на 32,2%. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии УНИАН.

По его словам, основной причиной роста цен на сливочное масло является подорожание кормов, что обусловлено низким урожаем в 2024 году.

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Второй фактор - повышение стоимости электроэнергии.

Эксперт объяснил, что производство молока требует много энергии, ведь молочные заводы используют электричество не только для изготовления продукции, но и для хранения сырья в холодильниках.

"Что происходит сегодня с электричеством? Цена растет. К тому же продолжаются обстрелы", - сказал Пендзин.

Он подчеркнул, что в случаях, когда Украина сталкивается с отключениями электроэнергии, заводы вынуждены работать на генераторах, таким образом, себестоимость продукции еще больше возрастает.

Третий фактор - дефицит кадров в производственной сфере из-за мобилизации. По словам Пендзина, по состоянию на сегодня, предприятиям трудно найти квалифицированных работников, в частности водителей большегрузных машин.

"Это три главных фактора, которые сегодня способствуют росту цен не только на масло, но и на другие продукты", - резюмировал Пендзин.

Напомним, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм.

В то же время цены на хлеб в Украине продолжают расти. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция продолжается. До конца года цены могут вырасти в целом на 20%.

Кроме того, перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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