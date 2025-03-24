Сколько будут стоить доллар и евро в апреле: эксперт дал прогноз

Ситуация на валютном рынке будет зависеть от мирных переговоров.

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Что будет с курсом доллара и евро в апреле 2025 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Курс гривни в апреле 2025 года может укрепиться по отношению к доллару, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине. Такое мнение озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, пишет Главред.

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Хмелевский не исключает, что вследствие перемирия курс гривни может вырасти.

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"Несмотря на относительную стабильность курса гривни к доллару, в марте произошла определенная девальвация гривни по отношению к евро с 43,58 до 45,02 грн. Это обусловлено тем, что на мировых рынках курс доллара по отношению к евро снизился с 1,04 до 1,09 доллара за евро", - отмечает эксперт.

По его словам, снижение доллара объясняется торговой войной, которую начал президент США Дональд Трамп против ряда стран. 2 апреля состоится очередное повышение Трампом пошлин, что может привести к очередной волне снижения курса доллара на мировых рынках.

"Поэтому вполне вероятно, что и в Украине мы будем наблюдать относительную стабильность гривни по отношению к доллару и ее снижение по отношению к евро", - прогнозирует Хмелевский.

Эксперт считает, что в апреле курс гривни будет колебаться на уровне 41,2 - 42,5 грн. за доллар, а курс евро 44,7 - 46,2 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 24 марта. Курс евро также упал. Стоимость доллара США на 24 марта установили на уровне 41,53 грн/долл. Гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев говорил, что Национальный банк Украины (НБУ) вероятно будет вынужден постепенно девальвировать гривню до уровня, заложенного в бюджете на конец года - 45 гривен за доллар. Среднегодовой курс может составить около 43 гривен за доллар.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, в ближайшие дни курс доллара будет оставаться в пределах 41,4-42 грн/долл. как на межбанковском, так и на наличном рынке. Это означает, что 100 долларов будут стоить от 4140 до 4200 грн.

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Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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