Ждать ли роста доллара в Украине на следующей неделе: появился прогноз банкира

Эксперт спрогнозировал сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 16 марта.

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Курс валют на следующую неделю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине до 16 марта

От каких факторов будет зависеть ситуация на рынке

В воскресенье, 9 марта, цена доллара на "черном" рынке упала на несколько копеек, в то же время стоимость евро выросла. Однако официальный курс валют НБУ по сравнению с предыдущим днем не изменился. Нынешняя ситуация на валютном рынке свидетельствует об относительной стабильности. Об этом заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Банкир спрогнозировал сколько будут стоить 100 долларов в Украине на следующей неделе.

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По его словам, будущее развитие ситуации на рынке будет зависеть от того, как будет работать Национальный банк, а также от влияния внутренних и внешних факторов.

Лесовой заверил, что курс доллара до 16 марта будет находиться в пределах 41,4 - 42 гривны за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривны за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине будут стоить 4140 - 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам 41400 - 42000 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред, новая политика президента США Дональда Трампа создает напряжение на мировых финансовых рынках. Как следствие, на валютные рынки, в том числе и украинский, оказывает постоянное психологическое и экономическое давление. По данным аналитика Алексея Козырева, среднегодовой курс может составлять около 43 гривен за доллар.

Недавно аналитик Минфина сообщил, что учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют возрастет. Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники, подчеркнул аналитик.

Тем временем глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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