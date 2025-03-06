'Отказ' от доллара: в Украине могут изменить основную валюту

Этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте европейской интеграции Украины.

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Изменение основной курсообразующей валюты / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ключевые тезисы:

Курсообразующая валюта может измениться с доллара на евро

Расчеты в евро постепенно растут

Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро, но решения пока нет. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он рассказал, что регулятор подходит к этому вопросу комплексно, анализируя все возможные варианты.

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"Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе - нет", - подчеркнул Пышный.

В то же время, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил, что расчеты в евро постепенно растут: на импорт они приходятся на 50%, на экспорт - 30%, а на наличном рынке - 22-23%.

"Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции", - добавил он.

По словам Пышного, НБУ не планирует менять структуру международных резервов, большинство которых номинированы в долларах.

Кроме того, он ответил на вопрос относительно гипотетической заморозки со стороны США резервов Украины, чтобы принудить Киев к миру.

"Мы не рассматриваем подобного развития событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером", - подытожил глава НБУ.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в четверг, 6 марта, наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,80 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривны за доллар.

Независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что в марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн/долл., а курс евро - 43,0 - 45,0 грн/евро.

В то же время, данные на сайте НБУ свидетельствуют, что стоимость доллара в Украине в течение года будет расти. Курс может превысить 45 грн/долл.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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