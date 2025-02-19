Доллар взлетит выше 45 гривен: что будет с курсом валют в этом году

Финансовые аналитики и банкиры ожидают роста курса доллара в течение года.

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Курс доллара в Украине будет расти / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Курс доллара в Украине будет расти

Финансовые аналитики прогнозируют курс 45,31 грн/долл

До 21 февраля курс в банках может составить 41,30-42,20 грн/долл., в обменниках - 41,40-42,10 грн/долл

Стоимость доллара в Украине в течение года будет расти. Курс может превысить 45 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В январе 2025 года финансовые аналитики ухудшили оценку курса доллара до 45,19 грн/доллар (в декабре предполагалось 44,83 грн/доллар). Банкиры прогнозируют повышение до 45,31 грн/доллар (ранее - 44,92 грн/доллар).

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Ожидания населения также изменились: в январе предполагался курс 44,53 грн/доллар против 44,11 грн/доллар в декабре. Руководители предприятий прогнозируют 44,42 грн/доллар, что также превышает ноябрьский показатель.

Прогноз курса до конца недели

Кроме этого, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей недели курс будет оставаться в диапазоне 41,30-42,20 грн/доллар в банках. В то же время в обменниках финансовых компаний он будет колебаться между 41,40-42,10 грн/доллар.

Что касается курса евро, эксперт ожидает, что в банковских учреждениях он будет находиться в пределах 42,80-44,25 грн/евро, а в обменниках - в коридоре 42,90-44,15 грн/евро.

"Широкий разброс котировок покупки и продажи на наличном рынке евровалюты в сочетании с периодическим повышением волатильности по курсу доллара и евро на межбанке будут характерной чертой этой недели", - отметил Козырев.

По его словам, причиной этого являются как внутренние экономические факторы, так и влияние внешних событий, в частности реакция международных рынков на заявления президента США Дональда Трампа и его команды.

"Это может вызвать повышенную волатильность на мировых площадках. И как следствие - дополнительные колебания на нашем межбанке и наличном валютном рынке. Поэтому основная нагрузка по сглаживанию скачков курса как на торгах, так опосредованно и на наличном рынке, снова ляжет на Нацбанк", - пояснил эксперт.

Согласно прогнозу, межбанковский курс доллара в период с 17 по 21 февраля будет колебаться в диапазоне 41,50-41,85 грн/доллар, а курс евро на торгах может достигать уровня 42,95-44,15 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, 17 февраля НБУ снизил официальный курс доллара после четырехдневного роста - до 41,63 грн/долл. В то же время курс евро вырос до 43,59 грн/евро (+15 коп.).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс доллара вряд ли существенно снизится, однако пока сохраняется стабильность. Что касается покупки валюты, Шевчишин рекомендует приобрести доллары сейчас, поскольку до конца года курс может достичь 47 грн/долл.

Кроме этого, до конца года доллар может вырасти до 46 грн/долл. в случае затяжной войны. Если война завершится, возможен более позитивный сценарий.

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Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

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