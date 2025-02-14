Доллар внезапно ушел в крутое пике: каким будет курс валют с 17 февраля

НБУ снизил курс доллара после четырех дней роста.

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Курс валют / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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Каким будет официальный крус доллара на 17 февраля

Какой будет курс евро на 17 февраля

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара после четырехдневного повышения. В то же время курс евро вырос. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс доллара США к гривне на понедельник, 17 февраля, установили на уровне 41,63 грн/долл. Гривна усилилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Евро, наоборот, подорожал. Нацбанк установил курс евро на 17 февраля на уровне - 43,59 грн/евро, что означает ослабление гривны на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанке курс доллара упал на 12 копеек до 41,60-41,63 грн/доллар (купля-продажа).

В валютных обменниках по состоянию на утро средняя стоимость доллара составила 41,75 грн/долл., что соответствует уровню покупки. Курс наличного евро на это же время составлял 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,65 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 февраля Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне. Американская валюта дорожала третий день подряд.

Экономист Даниил Монин прогнозирует укрепление доллара до 44 грн в среднем за год и 46 грн на конец 2025-го, если война продолжится. В то же время банкир Тарас Лесовой ожидает стабильность курса в феврале в пределах 42-42,4 грн/долл.

Кроме этого, по прогнозу экспертов, с 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн/долл., а евро - 43,5-45 грн/евро. Ожидаются незначительные ежедневные изменения, а разница между межбанковским и наличным курсом составит до 0,3 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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