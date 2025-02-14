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С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

Ангелина Подвысоцкая
14 февраля 2025, 15:23
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Ожидается снижение цен на 100 наиболее популярных медицинских препаратов.
лекарства, Шмыгаль, аптека
С 1 марта в Украине снизится цена на лекарства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • С 1 марта в Украине подешевеют цены на лекарства
  • Снижение цены на медицинские препараты будет составлять до 30%
  • Наценка на препараты будет не более 35%

В Украине уже с 1 марта этого года будут снижены цены на лекарства. 100 наиболее популярных медицинских препаратов упадут в цене на 30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующие меры были утверждены на заседании СНБО по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Это позволит снизить цены на лекарства, в частности, украинского производства.

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Кроме того, правительство запускает регуляции для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции.

Что изменится

1. Отныне аптеки смогут устанавливать наценку не более 35% для безрецептурных препаратов и устанавливается регрессивная шкала для рецептурных препаратов.

2. Поставщики смогут добавлять максимум 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

3. Усиливается контроль за наличием лекарственных средств в больницах, которые пациенты должны получать бесплатно в медицинских учреждениях.

4. Расширяется программа "Доступные лекарства" в рамках инициативы "Зимняя поддержка". В бюджет заложено более 6 миллиардов гривен.

5. Укрпочта бесплатно будет доставлять лекарства по всей стране. Мобильные аптеки ездят в 650 населенных пунктов.

6. Все аптеки с июля 2025 года будут обязаны заключить договор с НСЗУ. Также они будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства".

Снижение цен на лекарства - последние новости

Как сообщал Главред, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках. Он заявил, что цены на лекарства в аптеках должны снизиться, иначе придется принимать кадровые решения в отношении ответственных за этот процесс.

10 февраля Зеленский анонсировал новое заседание СНБО, на котором рассмотрят вопрос цен на лекарства в аптечных сетях и представят конкретные предложения для их снижения в интересах граждан.

Впоследствии президент отметил, что уже скоро лекарства подешевеют на 30%. Речь шла о топ 100 важнейших медицинских средств для украинцев. Он акцентировал на том, что снижение цены на препараты должно быть ощутимым.

13 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о снижении цен на популярные лекарства. В указе президента говорилось, что наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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