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"Лекарства должны стать доступными": Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках

Юрий Берендий
5 февраля 2025, 21:00
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Цены на лекарства в аптеках должны снизиться, иначе придется принимать кадровые решения относительно ответственных за этот процесс, отметил Зеленский.
'Лекарства должны стать доступными': Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках
Будут решения, которые уменьшат цены на лекарства в аптеках, - Зеленский / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Готовятся новые решения СНБО по финансовой устойчивости страны
  • Цены на медикаменты в аптеках должны быть ниже

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые вопросы для рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые будут касаться финансовой устойчивости государства. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 5 февраля в своем Telegram.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость обеспечения финансовой стабильности каждой украинской семьи, в частности в вопросах цен на жизненно важные товары, такие как лекарства.

видео дня

"То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. И это ответственность правительства, конкретно - министра здравоохранения, Антимонопольного комитета", - сказал глава государства.

Он сообщил, что провел совещание с правительством, министром здравоохранения и Антимонопольным комитетом, выразив недовольство задержкой необходимых предложений. По его словам, времени мало, а шаги, которые следует предпринять, очевидны. Нужны конкретные решения, которые сделают медицинскую помощь более доступной для граждан.

"Если решений для доступности лекарств не будет, будут кадровые решения", - резюмировал президент.

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине цены на молочные продукты остаются высокими, но темпы роста замедлились из-за снижения покупательной способности населения. Сейчас килограмм пастеризованного молока стоит 54,79 грн, кефира (2,5%) - 66,95 грн, а сыра "Голландский" - 531,41 грн. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость этих продуктов выросла незначительно.

Среди овощей, входящих в борщевой набор, самой дорогой для украинцев стала капуста. Ее цена достигла рекордных 40 грн/кг. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Кроме того, в Украине наблюдается стремительный рост стоимости столовой свеклы. Местные производители отмечают, что запасы качественной продукции сокращаются, тогда как спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей растет. Об этом также сообщают эксперты EastFruit.

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