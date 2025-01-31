Цены 'подскочили' на 24% за неделю: в Украине дорожает популярный овощ

Подорожание объясняется заметным сокращением этой продукции на рынке.

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Цены на свеклу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине повысились цены на столовую свеклу

Она уже в среднем на 24% дороже, чем на прошлой неделе

Тенденция роста цен может быть временным явлением

В Украине стремительно растут цены на столовую свеклу. Местные производители сообщают о сокращении запасов свеклы товарного качества, тогда как спрос оптовых компаний и розничных сетей на эту продукцию растет. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на сегодняшний день производителям удается вести продажу столовой свеклы по 14-18 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Стоит заметить, что подорожание в этом сегменте участники рынка объясняют заметным сокращением этой продукции на рынке.

"На сегодняшний день продажа свеклы из необорудованных хранилищ практически завершена, также заметно снизилось предложение некондиционной продукции, что, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на качественные овощи", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что на данный момент цены на свеклу в Украине уже в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен в данном сегменте.

Цены на продукты - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Украине рекордно выросла цена на белокочанную капусту. Стоимость этого продукта на рынках и в магазинах на этой неделе выше на 15% по сравнению с концом прошлой недели.

Эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук заявила, что большинство основных продуктов из рациона украинцев ожидает существенное подорожание в 2025 году. Например, гречка может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов.

Кроме того, в Украине наблюдается тенденция к снижению цены на тепличные огурцы, несмотря на ограниченное предложение этой продукции в местных хозяйствах.

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