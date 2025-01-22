В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания

Цены, вероятно, уже не достигнут уровня октября-ноября 2024 года.

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Цены на яйца / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Цены на яйца снизились

Это произошло из-за избыточного предложения на рынке

Стоит ожидать нового повышения отпускных цен

Рост цен на яйца в Украине в октябре 2024 года негативно повлиял на спрос. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко в комментарии Аgrotimes.

По его словам, в IV квартале выросло промышленное производство яиц, сократился экспорт из-за высоких отпускных цен. В результате на рынке фиксировалось избыточное предложение, рост конкуренции, что и привело к снижению стоимости.

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Он считает, что повышение отпускных цен стоит ожидать, но сомневается, что они достигнут уровня октября-ноября 2024 года.

"Цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства: около 50%. Обычно самые дешевые промышленные яйца - в весенне-летний период, что связано с увеличением предложения от хозяйств населения, изменением рациона питания кур и условий хранения яиц в период действия повышенных температур", - отметил Карпенко.

Эксперт также отметил, что с сокращением производства яиц в домохозяйствах населения в осенне-зимний период цены промышленных производителей растут.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в феврале и марте 2025 года цены на продукты в Украине будут расти, особенно это касается овощей.

Также известно, что цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово: лук и морковь дешевели, а огурец и сладкий перец - дорожали.

Кроме того, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в первой половине года в Украине могут вырасти цены на продукты на 10-20%. Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует скачок цен практически на все товары и услуги.

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Кто такой Сергей Карпенко? Сергей Карпенко - исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Присоединился к ассоциации в 2003 году. С 2006 года занимает должность исполнительного директора. Окончил Национальный аграрный университет, получив образование в области аграрного менеджмента.

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