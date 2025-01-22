Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания

Мария Николишин
22 января 2025, 14:07
493
Цены, вероятно, уже не достигнут уровня октября-ноября 2024 года.
В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания
Цены на яйца / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Цены на яйца снизились
  • Это произошло из-за избыточного предложения на рынке
  • Стоит ожидать нового повышения отпускных цен

Рост цен на яйца в Украине в октябре 2024 года негативно повлиял на спрос. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации Союз птицеводов Украины Сергей Карпенко в комментарии Аgrotimes.

По его словам, в IV квартале выросло промышленное производство яиц, сократился экспорт из-за высоких отпускных цен. В результате на рынке фиксировалось избыточное предложение, рост конкуренции, что и привело к снижению стоимости.

видео дня

Он считает, что повышение отпускных цен стоит ожидать, но сомневается, что они достигнут уровня октября-ноября 2024 года.

"Цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства: около 50%. Обычно самые дешевые промышленные яйца - в весенне-летний период, что связано с увеличением предложения от хозяйств населения, изменением рациона питания кур и условий хранения яиц в период действия повышенных температур", - отметил Карпенко.

Эксперт также отметил, что с сокращением производства яиц в домохозяйствах населения в осенне-зимний период цены промышленных производителей растут.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в феврале и марте 2025 года цены на продукты в Украине будут расти, особенно это касается овощей.

Также известно, что цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово: лук и морковь дешевели, а огурец и сладкий перец - дорожали.

Кроме того, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в первой половине года в Украине могут вырасти цены на продукты на 10-20%. Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует скачок цен практически на все товары и услуги.

Читайте также:

Кто такой Сергей Карпенко?

Сергей Карпенко - исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Присоединился к ассоциации в 2003 году. С 2006 года занимает должность исполнительного директора. Окончил Национальный аграрный университет, получив образование в области аграрного менеджмента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца цены на продукты куриные яйца новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

14:36Украина
Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

13:23Украина
"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

13:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: знают не все

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Последние новости

14:36

Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

14:26

"У США есть две крайности": какой у Трампа план по урегулированию войны - Згурец

14:11

Минус один конкурент: еще одна страна отказалась от участия в Евровидении-2025

14:07

В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания

13:40

Тарифы lifecell подорожают уже в феврале: каких абонентов это не коснется

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
13:36

"Украинцы вместе продолжают борьбу!" – в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

13:23

Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

13:18

Предательницу Лолиту убрали из росТВ - при чем здесь Наташа Королева

13:15

"Украина способна выиграть войну": ЕС готовит новый удар по России - Каллас

Реклама
13:13

"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

12:55

Поздравления с Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

12:50

"Дожать" Путина не выйдет: СМИ сказали, на сколько у РФ хватит ресурсов

12:36

Какой будет война в 2025 году: генерал НАТО оценил угрозу прорыва фронта

12:29

Взрывы гремели в шести областях: РФ атаковала Украину десятками ударных дронов

12:28

Алина Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа-россиянина

12:26

Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ

12:19

Украинские воины разгромили в бою военных КНДР: враг понес серьезные потери

12:15

Избиение в Белой Церкви: в НПУ ответили, есть ли среди фигурантов дети чиновников

12:11

СМИ выявили схемы с гособлигациями, с помощью которых Порошенко разворовывает пожертвования украинцев на армию

12:07

Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с директором и инициировал международный аудит деятельности

Реклама
11:53

Украинцы раскупают подержанные авто из США: какие самые популярные модели

11:47

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

11:37

В ВСУ сделали тревожное заявление о превосходящих силах РФ и назвали направление

11:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 января (обновляется)

11:29

Успешная диверсия в Донецке: партизаны сожгли военный автомобиль РФ - детали

11:23

Работал на ФСБ и навел ракетный удар по Днепру: СБУ задержала известного адвоката

11:14

Стамбульский ультиматум от Путина: Зеленский сделал заявление и раскрыл детали

10:58

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

10:55

Зеленский в День соборности: "Выбираем не срач, а меч"

10:46

После мирного соглашения: РФ может быстро восстановиться и начать новую войну

10:31

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

10:29

Всегда добьются своего: 4 самые упрямые знаки зодиака

10:29

Прогреется до +10: синоптик назвала самые теплые дни до конца января 2025

10:18

Риск возобновления войны: у Трампа сделали важное заявление насчет мира в Украине

09:55

Трамп поручил Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней – WSJ

09:32

Избиение девочки в Белой Церкви: в полиции рассказали новые детали делаВидео

09:19

Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий

09:02

"Пусть он управляет": Иванка Трамп высказалась о президентстве отца

08:16

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского спрогнозировали вероятный сценарий

08:10

В США уже наступил Золотой век?мнение

Реклама
08:07

Зеленский сделал заявление об оккупированной территории Украины: что сказал

07:43

После 4 лет брака: молодая жена Виктора Павлика сделала важное признание

07:12

Где спрятан гепард: только люди со "зрением охотника" найдут хищника за 11 секунд

07:02

"Для танго нужны двое": Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров

06:10

Как за три года войны в Украине РФ показала абсолютный провалмнение

05:00

Тайна слуха пернатых раскрыта: есть ли у птиц уши и где они находятся

05:00

Какой сегодня праздник 22 января 2025 года: не стоит отправляться в дальнюю дорогу

04:35

Что значит "за сім верст киселю їсти": лишь единицы правильно объяснят выражениеВидео

04:01

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

03:32

Не только для красоты: почему в СССР дома оклеивали мелкой плиткой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять