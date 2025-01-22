Тарифы lifecell подорожают уже в феврале: каких абонентов это не коснется

Что известно о подорожании lifecell:
- Тарифы вырастут для старых клиентов
- Для клиентов, которые перешли на lifecell в декабре, тарифы не вырастут
Уже в феврале оператор мобильной связи lifecell повысит тарифы для действующих абонентов. Повышение не коснется новых клиентов, которые перешли на lifecell в декабре и перенесли свои номера. Об этом заявил главный управляющий DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михаил Шелемба.
В интервью Forbes Ukraine он рассказал о том, что тарифы вырастут из-за подорожания электроэнергии.
"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале…Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это", - отметил Шелемба.
Кого не коснется повышение тарифов lifecell
Михаил Шелемба подчеркнул, что пересматривать цены не будут для новых клиентов, которые присоединились к lifecell в декабре прошлого года и перенесли свои номера. Такие клиенты получили возможность зафиксировать стоимость услуг до конца 2025 года.
Напомним, мобильные операторы Украины уже в этом году полностью отключат свои 3G-сети. Если телефон поддерживает 4G, то менять ничего не нужно. Не поддерживает – тогда, вероятно, устройство понадобится заменить на более современное.
Мобильная связь в Украине подорожала – что об этом известно:
Как сообщал Главред, в начале декабря прошлого года стало известно о повышении тарифов мобильного оператора Киевстар на 25%. До этого компания повышала тарифы в апреле-мае 2024 года. Впрочем, вместе с подорожанием Киевстар обещает дополнительные возможности в своих тарифах.
Повысит тарифы и оператор Vodafone: уже с 30 января стоимость услуг мобильной связи и Интернета вырастет для множества абонентов. В компании рассказали, как поменять свой действующий тариф.
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Что известно о lifecell?
Lifecell – оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной Интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов. Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.
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