Тарифы lifecell подорожают уже в феврале: каких абонентов это не коснется

Мобильный оператор lifecell повысит тарифы на свои услуги по причине подорожания электроэнергии.

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lifecell повышает тарифы на свои услуги / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Что известно о подорожании lifecell:

Тарифы вырастут для старых клиентов

Для клиентов, которые перешли на lifecell в декабре, тарифы не вырастут

Уже в феврале оператор мобильной связи lifecell повысит тарифы для действующих абонентов. Повышение не коснется новых клиентов, которые перешли на lifecell в декабре и перенесли свои номера. Об этом заявил главный управляющий DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михаил Шелемба.

В интервью Forbes Ukraine он рассказал о том, что тарифы вырастут из-за подорожания электроэнергии.

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"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале…Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это", - отметил Шелемба.

Кого не коснется повышение тарифов lifecell

Михаил Шелемба подчеркнул, что пересматривать цены не будут для новых клиентов, которые присоединились к lifecell в декабре прошлого года и перенесли свои номера. Такие клиенты получили возможность зафиксировать стоимость услуг до конца 2025 года.

Напомним, мобильные операторы Украины уже в этом году полностью отключат свои 3G-сети. Если телефон поддерживает 4G, то менять ничего не нужно. Не поддерживает – тогда, вероятно, устройство понадобится заменить на более современное.

Мобильная связь в Украине подорожала – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в начале декабря прошлого года стало известно о повышении тарифов мобильного оператора Киевстар на 25%. До этого компания повышала тарифы в апреле-мае 2024 года. Впрочем, вместе с подорожанием Киевстар обещает дополнительные возможности в своих тарифах.

Повысит тарифы и оператор Vodafone: уже с 30 января стоимость услуг мобильной связи и Интернета вырастет для множества абонентов. В компании рассказали, как поменять свой действующий тариф.

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Что известно о lifecell? Lifecell – оператор, который предоставляет мобильную связь и высокоскоростной Интернет в Украине и ряде других стран. Компания предлагает тарифы для мобильных телефонов и смартфонов. Lifecell работает над внедрением информационных технологий, цифровых сервисов, умных технологий и предоставляет сервисы Big Data, говорится на сайте компании.

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