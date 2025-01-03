Мобильные операторы сообщат вам перед отключением 3G в вашем регионе.

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Мобильные операторы в Украине полностью выключат 3G: как перейти на 4G / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Зачем это делают

Как переключить свои телефоны на 4G

Мобильные операторы в Украине начнут выключать свои 3G-сети уже в 2025 году. Это необходимо для того, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), пишет Главред.

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"НКЭК стремится обеспечить справедливое отношение к клиентам во время этого процесса, поэтому убедились, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мобильные операторы сообщат вам перед отключением 3G в вашем регионе.

Если ваш телефон уже поддерживает 4G, никаких действий не требуется. Однако если ваш смартфон не поддерживает 4G/LTE, скорее всего, нужно будет замени устройство на более современное.

В НКЭК отметили, что отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако, для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G, чтобы избежать неудобств в будущем.

Как перейти на 4G на Android

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Соединения" или "Сети". Выберите пункт "Мобильные сети". Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети". Установите режим 4G или LTE.

Как перейти на 4G на iOS

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Сотовые данные". Активируйте "Сотовые данные", и устройство автоматически подключится к доступной сети.

Напомним, три мобильных оператора раскупили частоты для 4G в Украине в январе 2018. Подробнее читайте в нашем материале 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.

Позднее операторы объяснили, как проверить SIM-карту на доступ к 4G. Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

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