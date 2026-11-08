Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

Блогерша объяснила, как правильно убрать в спальне перед холодами.

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Простые правила генеральной уборки перед зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как почистить матрас, люстру и труднодоступные места

Как подготовить кровать к холодам и завершить уборку

С наступлением холодов спальня требует особого внимания, ведь именно в этой комнате мы проводим значительную часть суток. Чтобы подготовить помещение к зиме, недостаточно просто сменить лёгкое постельное бельё на тёплое и помыть пол.

Главред узнал, что важно избавиться от пыли в местах, о которых во время обычной уборки часто забывают. Блогерша под ником krisi.ro в TikTok поделилась пошаговым способом подготовки спальни к холодному сезону.

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Как правильно убирать спальню перед зимой

Подготовку спальни к зиме стоит начинать с генеральной уборки по принципу "от потолка до пола". Сначала нужно снять постельное белье и убрать из комнаты лишние вещи, чтобы они не мешали очищать поверхности.

Какие средства для уборки нельзя смешивать / Инфографика: Главред

Особое внимание следует уделить карнизам, ведь на них скапливается пыль, которую легко пропустить во время обычной уборки. Для удаления загрязнений можно воспользоваться специальной щеткой для пыли или пипидастером.

После этого нужно перейти к стенам. Даже если они кажутся чистыми, на поверхностях постепенно оседают мелкие частицы пыли.

"И только после этого следует проводить именно сухую, а не влажную уборку. Я использую специальную тряпку-пылесборник, которая буквально притягивает к себе пыль", - рассказала блогерша.

Люстра - ещё одно место, о котором часто забывают во время генеральной уборки. На внутренних поверхностях светильника может скапливаться значительное количество пыли и грязи. Поэтому перед началом холодного сезона стоит тщательно очистить плафоны и доступные детали светильника.

Для начала можно воспользоваться сухой тряпкой или специальной тряпочкой для пыли, а затем, при необходимости, протереть поверхности влажной салфеткой. Перед очисткой электроприбор нужно выключить и дождаться, пока он остынет.

Как убрать пыль под кроватью и почистить матрас

При подготовке спальни к зиме не стоит ограничиваться открытыми поверхностями. Пространство под кроватью также требует регулярной очистки, поскольку там скапливаются пыль и мелкий мусор, которые сложно заметить во время ежедневной уборки.

Отдельно нужно позаботиться о чистоте самого матраса.

"Я регулярно, раз в 2–3 недели, обязательно приподнимаю матрас и провожу именно влажную уборку. Кстати, и сам матрас я чищу пылесосом. Со специальной насадкой, которая добирается до пыли", - поделилась блогерша.

Как подготовить кровать к холодному сезону

После генеральной уборки самое время позаботиться о комфорте во время сна. Перед наступлением холодов стоит заменить легкое летнее постельное белье на более теплый комплект, который будет соответствовать температуре в спальне.

Также можно перевернуть матрас теплой стороной, если производитель предусмотрел сезонное использование разных поверхностей.

Что сделать в конце уборки спальни перед зимой

Когда все поверхности очищены, а матрас подготовлен к холодам, остается постелить свежее постельное белье, вымыть пол и убедиться, что в комнате не осталось пыли.

Видео о том, как подготовить спальню к зиме, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: krisi.ro krisi.ro - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 75 тысяч пользователей. В соцсетях публикует видео на тему уборки и ухода за домом.

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