Когда на улице становится холоднее, важно правильно стирать постельное белье, чтобы оно быстро сохло.

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Правила стирки постельного белья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube (иллюстративные)

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Как правильно стирать постельное белье, чтобы оно быстрее высыхало

Почему нельзя стирать постельное белье вместе с полотенцами

Развешивание постельного белья на батареях осенью и зимой - одна из главных причин появления конденсата и сырости в доме, поэтому для тех, у кого нет сушильной машины или места на улице, сушка крупных вещей превращается в отдельную проблему.

Но Главред узнал, что проблему можно решить за счет правильной стирки самого постельного белья. Об этом рассказал эксперт по постельному белью и специалист по закупкам компании Soak&Sleep Джеймс Монтгомери-Касл.

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Как лучше стирать постельное белье

Как пишет Express, эксперт советует прежде всего стирать постельное белье отдельно от других грязных вещей, одежды и, особенно, полотенец.

"Материал полотенец может повредить более нежные ткани, такие как лен или хлопок, поскольку ворсинки цепляются за более гладкие поверхности, что со временем приводит к образованию катышков. Кроме того, полотенца впитывают значительно больше воды, поэтому их лучше стирать отдельно", - отмечает Монтгомери-Касл.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Второе правило касается подготовки постельного белья. Все застежки на пододеяльниках и наволочках нужно застегнуть перед загрузкой в стиральную машину.

В противном случае мелкие вещи затягиваются внутрь, они не отжимаются должным образом и после стирки остаются значительно более мокрыми.

Эксперт также советует не набивать барабан до отказа. Крупным вещам нужно пространство для движения во время отжима: скомканное белье нарушает баланс машины и замедляет вращение.

И последнее - не стоит оставлять влажный комплект белья в барабане надолго, так как это прямой путь к появлению запаха сырости.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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