Латвийский лидер связывает такой сценарий с стойкостью Украины, ослаблением российской экономики и давлением других стран на Кремль.

https://glavred.info/war/perelomnyy-moment-v-voyne-prezident-latvii-nazval-sroki-porazheniya-rf-10815047.html Ссылка скопирована

Когда наступит переломный момент в войне / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

Украина переживает "идеальный шторм", но держится

Из-за последствий войны гибнут моряки и страдают суда других государств

Новые переговоры для Москвы, вероятно, лишь отвлекающий маневр

Переломный момент в войне страны-агрессора России против Украины может наступить весной или летом 2027 года и в конечном итоге привести к поражению Москвы. Главными факторами являются ухудшение состояния российской экономики и усиление международного давления на Кремль. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Reuters.

"Если мы увидим, что Украина устоит в военном и экономическом плане - а я уверен, что Украина устоит, - тогда переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной, следующим летом", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, Украина оказалась в ситуации "идеального шторма": суровая зима совпала с более интенсивными ударами по энергосистеме и атаками на гражданские объекты. Несмотря на это, украинцы не раз доказывали свою стойкость, а Европа настроена и в дальнейшем помогать оружием, деньгами и восстановлением инфраструктуры.

Что может спровоцировать переломный момент

Помимо экономических проблем РФ, глава латвийского государства видит все более широкое международное согласие в том, что войне нужно положить конец.

В качестве примера он привёл атаки, в результате которых погибли индийские моряки, а также удары по судам из Филиппин и других стран. По его мнению, это свидетельствует о том, что последствия войны уже вышли далеко за пределы зоны боевых действий.

"Число стран, оказывающих давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной или летом следующего года", - отметил Ринкевичс.

Хочет ли Путин закончить войну

Несмотря на это, он не верит, что Москва искренне стремится к миру. По его убеждению, новые переговоры о прекращении огня Кремль, вероятно, рассматривает как отвлекающий маневр, позволяющий продолжать вторжение.

Может ли война в Украине скоро закончиться

Народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет.

По его словам, Москва продолжает рассчитывать на достижение своих целей с помощью военного давления.

"Сейчас на поле боя не создано условий для того, чтобы Россия закончила войну. Они обстреливают нас, они видят, что их дроны все-таки долетают, они терроризируют наших граждан. И, по крайней мере, на зиму они понимают, что имеют определенное преимущество. По крайней мере, это шантаж тем, что они могут остановить работу инфраструктуры, остановить газоснабжение, водоснабжение. И они рассчитывают, что под этим давлением мы пойдем на переговоры и согласимся на условия, выгодные для них. И поэтому условий для того, чтобы что-то заканчивать, я не вижу", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение о завершении войны в Украине как можно скорее - в идеале еще до января.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. По его словам, реалистичность таких сроков зависит от многих факторов.

В то же время российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьёз договариваться о прекращении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы. К такому выводу пришли западные спецслужбы в своих последних оценках.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред