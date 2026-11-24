Кратко:
- Как выглядит дочь Макацария и Чичуа
- По какому поводу появились фото малышки
Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа воспитывают троих детей - двух дочерей и сына.
На своей странице в Instagram звездный папа показал крестины самой младшей дочери Кето. Пара редко делиться фотографиями своих детей.
Они уже показали старших малышей - сына Гию и дочку Нино. Теперь же настала очередь Кето.
Иракли Макацария жена
Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.
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О персоне: Иракли Макацария
Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".
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