"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил пол своего второго малыша

Иракли Макацария и Лиза Чичуа во второй раз станут родителями.

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Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа ждут второго малыша / Коллаж Главред, фото Instagram/ Фото профиля lizachichuaa lizachichuaa и maqatsa

Вы узнаете:

Кого ожидают Лиза Чичуа и Иракли Макацария

Как они провели гендер-пати

Как будущий папа отреагировал на новость

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа провели генденр-пати, чтобы узнать пол второго ребенка в торжественной обстановке.

Видео с вечеринки пара поделилась на своих страницах в Instagram.

видео дня

Лиза и Иракли зажгли специальные файеры, из которых обычно выходит цветной дым. Синий - за мальчика, розовый - девочка. Пара, которая воспитывает уже сына, теперь станут родителями девочки.

Пара на видео выглядит невероятной счастливой. Сам будущий папа в прямом смысле слова прыгал от радости. Однозначно, они хотели еще стать родителями девочки и их мечта сбылась.

Кто такой Иракли Макацария Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

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Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

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