"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил пол своего второго малыша

Вы узнаете:
- Кого ожидают Лиза Чичуа и Иракли Макацария
- Как они провели гендер-пати
- Как будущий папа отреагировал на новость
Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа провели генденр-пати, чтобы узнать пол второго ребенка в торжественной обстановке.
Видео с вечеринки пара поделилась на своих страницах в Instagram.
Лиза и Иракли зажгли специальные файеры, из которых обычно выходит цветной дым. Синий - за мальчика, розовый - девочка. Пара, которая воспитывает уже сына, теперь станут родителями девочки.
Пара на видео выглядит невероятной счастливой. Сам будущий папа в прямом смысле слова прыгал от радости. Однозначно, они хотели еще стать родителями девочки и их мечта сбылась.
Кто такой Иракли Макацария
Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми.
Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".
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Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.
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