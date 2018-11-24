Иракли Макацария / https://www.instagram.com/maqatsa/

Дата рождения: 24 марта 1985 года, Батуми, Грузия.

Детство и образование

Иракли Макацария родился в Батуми в семье моряка Гурами Макацария и учительницы Нелли Макацария. У Иракли есть сестра Лана, которая старше его на два года.

Среднюю школу Иракли окончил в США, а высшее образование получал уже в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности маркетинг.

Бизнес

После окончания обучения, Макацария применял свои знания и умения в разных сферах деятельности: строительном и банковском бизнесе (Bank of Georgia), в фешн-индустрии, в рекламном бизнесе.

В 2013 году Иракли основал Maq Entertainment, которая стала первой компанией, начавшей сотрудничество с Болливудом, и открывшая грузинский рынок для съемок кино и рекламы.

Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине.

Иракли Макацария с отцом / https://www.instagram.com/maqatsa/

"Холостяк"

Иракли стал знаменитым в Украине благодаря проекту "Холостяк" (6 сезон), где ему досталась роль главного героя.

Победительницей проекта стала Алена Лесык. Пара делилась в соцсетях совместными фото, и выглядели счастливыми, однако вскоре они расстались.

"Танцы со звездами" Грузия

В 2017 году Иракли участвовал в грузинской версии знаменитого во всем мире телешоу "Танцы со звездами", его партнершей стала Саломе Чачуа. Пара на проекте даже подготовила аутентичный украинский танец.

В проекте Макацария дошел до финала, станцевав в эфирах самбу, линди-хоп, румба, вальс, аргентинское танго, фокстрот, хип-хоп, контемп, ча-ча-ча, буги-вуги, контерпорари, грузинский танец "Зекари", но занял второе место.

"Танцы со звездами" Украина

В 2018 году Макацария стал участником украинской версии второго сезона популярного проекта "Танцы со звездами". Его партнером на танцполе стала Яна Заец.

Пара прошла в финал конкурса, и за первенство они будут бороться с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой.

Личная жизнь

Во время сьемок "Танцев со звездами" Макацария признался, что его сердце все еще свободно, но он открыт к отношениям, и готов встретить любовь.

Интересные факты

Рост красавчика - 189 см. А его спортивная фигура - результат регулярных занятий в тренажерном зале.

Иракли Макацария / https://www.instagram.com/maqatsa/

Иракли признался, что очень боится высоты.