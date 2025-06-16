Сюрприз от Навроцкого: как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕС

Политика новоизбранного президента Польши, в случае ориентированности на США - может стать серьезным вызовом для единства ЕС и стабильности поддержки Украины.

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Как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕС / Коллаж Главред, фото: Белый дом, УНИАН

О чем говорится в материале:

Позиция Навроцкого может стать вызовом для ЕС и Украины

Самая большая проблема между Украиной и Польшей - историческая политика

Политическая раздвоенность в Польше между проевропейским правительством Туска и потенциально прореспубликанским президентом может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины, все будет зависеть от развития ситуации в ЕС и отношения Варшавы к историческим спорам. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Как отметил эксперт, последствия для Украины от новой политической конфигурации в Польше могут возникнуть, но это зависит от дальнейшего развития событий.

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Горбач указывает на то, что если из-за Трампа в Европейском Союзе возникнет серьезный кризис или глубокие разногласия, например, когда Польша из-за позиции президента Навроцкого начнет ориентироваться больше на Трампа и США, чем на ЕС, Брюссель или европейских партнеров - это станет серьезным вызовом. И вызовом не только для единства Евросоюза, но и для дальнейшей поддержки Украины.

"Таким косвенным путем это может негативно сказаться на нас. Но, с другой стороны, в Польше есть правительство Дональда Туска, которое четко проевропейское. Мы знаем, что Туск много лет работал в структурах Европейского Союза, и там он больше "свой", чем в Америке", - добавил аналитик.

При этом, как отметил Горбач, важным фактором будет и то, какая политическая сила будет доминировать внутри Польши. Пока ситуация выглядит стабильной, поскольку досрочных выборов не планируется, а значит, текущий баланс сил, скорее всего, сохранится.

"Но самая большая проблема в отношениях между Украиной и Польшей - это их предвзятое отношение к исторической политике Украины. Эти претензии, к сожалению, никуда не исчезнут. И это уже не лечится - с этим придется жить", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Владимира Горбача Главреду о том, чего ждать Украине от западных партнеров:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, политическая ситуация в Польше переходит в стадию сосуществования правительства Дональда Туска с националистически настроенным президентом Каролем Навроцким, что, как отмечает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, непременно окажет влияние на польско-украинские отношения.

Глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что война России против Украины имеет колониальный характер, ведь бывшая империя пытается подчинить свою "мятежную колонию", поэтому на быстрое завершение конфликта надеяться не стоит.

В свою очередь новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с победой на выборах и подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и конструктивного диалога, в частности по сложным историческим темам.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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