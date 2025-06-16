Заходят с трех направлений: РФ пытается окружить стратегический город на Востоке

Россияне пытаются окружить Константиновку с трех направлений, но за последние полтора года не смогла достичь успеха ни на одном из них, отмечают военные.

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РФ пытается окружить стратегический город на Востоке / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

О чем говорят военные:

Россияне пытаются с 3 направлений зайти в Константиновку

Наибольшее количество войск РФ сосредоточено на Покровском направлении

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в направлении Константиновки, двигаясь со стороны Покровска по трассе Покровск-Константиновка с дальнейшей целью продвижения. В этом районе продолжаются интенсивные бои. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Укринформ.

По его словам, враг давно стремится окружить Константиновку с трех сторон - через Торецк, Краматорск и Часов Яр. Однако за полтора года не сумел достичь прорыва ни на одном из этих направлений.

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"Сейчас они пытаются зайти (в Константиновку - ред.) с Покровского направления, а именно, через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там идут ожесточенные бои", - рассказал Трегубов.

Военный добавил, что при этом больше всего вражеских сил сосредоточено именно на Покровском направлении.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Бои за Константиновку - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что этим летом российские силы могут сосредоточить основные усилия на Донетчине, пытаясь установить контроль над Покровском, Константиновкой, а также Краматорском и Славянском.

По словам Ступака, российским войскам уже удалось перерезать трассу между Покровском и Константиновкой, что значительно осложнило положение украинских сил на этом направлении.

Аналитики DeepState также сообщили, что 6 июня российская армия заняла два населенных пункта вблизи Константиновки. В целом оккупанты активизировали наступление в Донецкой области, не считаясь с потерями, чтобы выйти на административные границы региона.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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