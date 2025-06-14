"Двинутся на два города": эксперт раскрыл планы армии РФ на лето

Основные тезисы Ступака:
- Армия РФ этим летом может сосредоточиться на Донецкой области
- Если падут Покровск и Константиновка, то армия РФ попытается взять в окружение Краматорск и Славянск
Российские захватчики летом этого года могут сосредоточиться на Донецкой области.
Оккупанты хотят "закрыть вопрос" с несколькими украинскими городами. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.
"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо закрыть вопрос Покровска, Константиновки, и, конечно, Краматорска и Славянска", - сказал Ступак.
По его словам, в случае падения двух первых городов оккупанты могут двинуться вперед и попытаться взять в окружение остальные два города.
"Если упадет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", - считает военный эксперт.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Россия прорвала линию фронта в Днепропетровской области. Украинские офицеры сообщали о продвижении россиян в приграничной зоне с Донетчиной и скоплении сил противника.
В ОСУВ "Хортица" сделали громкое заявление относительно захода россиян в Днепропетровскую область. Представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов заявил, что заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью.
Также ранее сообщалось, что РФ может попытаться взять Сумы в полуокружение - эксперт предупредил об угрозе. Российские оккупанты могут начать забрасывать Сумы КАБами, артиллерией и дронами.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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