Заход россиян на Днепропетровщину: в ОСУВ 'Хортица' сделали громкое заявление

Главное:
- Заявления о выходе россиян на границу Днепропетровской области не соответствуют действительности
- Не следует доверять российским пропагандистам
- Активные бои продолжаются в селе Двуречная на Харьковщине
Заявления россиян о выходе на границу Днепропетровской области являются ложью. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Если они постоянно это повторяют - очевидно, что это постоянно является ложью, потому что не могут они это делать каждый день, по несколько раз. Или они вышли, или не вышли. По состоянию на сейчас - не вышли", - подчеркнул он.видео дня
Майор также отметил, что не следует доверять российским пропагандистам, потому что они не являются правдивыми источниками информации.
По его словам, ресурсы РФ и раньше прибегали ко лжи, когда заявляли, что якобы оккупационная армия захватила Киев и тому подобное.
"С таким же успехом они могут взять Эдинбург или Лиссабон", - подчеркнул военный.
В то же время, Трегубов добавил, что в населенном пункте Двуречная на Харьковщине идут активные бои, Силы обороны пытаются удерживать позиции в городе.
"Непосредственно в Двуречной идут активные бои. Украинские военные пытаются удерживать позиции в городе, несмотря на постоянные атаки врага. Согласно последним данным, которые мы имели - позиции в городе сохранялись", - подытожил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, издание The New York Times писало, что российские войска в рамках летнего наступления впервые за три года войны вошли на территорию Днепропетровской области.
В отчете аналитиков Института изучения войны сообщалось, что российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей на северо-запад от Курахово в рамках многоплановой операции по продвижению в Днепропетровскую область.
В то же время, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские войска создали небольшой плацдарм неподалеку Мирополья, однако это направление пока не является критическим. Зато реальная угроза существует с севера и северо-запада от Сум.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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