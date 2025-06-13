Война во всех частях мира: в ЦПД сделали тревожное заявление

Коваленко отметил, что единственный, кто сейчас не хочет мира - это Путин.

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Угроза войны в Европе / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, УНИАН

Главное из заявления руководителя ЦПД:

Напряженность во всех частях мира растет

Мировая эскалация может завершиться где-то к 2040 году

Также реальна угроза войны в Европе через 4-6 лет

Сейчас становится все больше напряженности во всех частях мира, поэтому могут быть еще конфликты. Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Думаю, что вся эта мировая эскалация может завершиться где-то к 2040 году. Я говорю именно о мировой. Сейчас становится все больше напряжения во всех частях мира и могут быть еще конфликты", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, угроза войны в Европе через 4-6 лет также реальна как никогда, а именно в Балтии.

Он отметил, что там могут воевать россияне вместе с кндровцами.

"Наша задача сейчас - выстоять и сохранить государство, мы справимся с этим в единстве. Единственный, кто сейчас не хочет мира - это Путин", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Коваленко также добавил, что война вполне может идти во всех частях мира в будущем, просто это не классическая война, которой нас учили в школах.

"Сейчас впереди бум ИИ вооружений и пока их не используют сполна на поле боя - ничего не будет", - подытожил он.

НАТО и "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО.

Кроме того, глава оборонного ведомства Германии Карстен Брейер приказал полностью перевооружить немецкую армию до 2029 года. Согласно оценкам Брейера и других чиновников, к этому времени Россия может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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